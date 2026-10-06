همزمان با سالروز افتتاح برج میلاد و آغاز هفته کودک و هفته تهران، ویژه‌برنامه‌های فرهنگی، هنری و شاد برای شهروندان در این مجموعه برگزار می‌شود.

جوان آنلاین: به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل برج میلاد تهران، ویژه‌برنامه‌های سالروز افتتاح برج میلاد در روز‌های ۱۶ و ۱۷ مهرماه با برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری همراه خواهد بود.

به گزارش مهر، بر اساس این گزارش، نمایشگاه خودرو و موتور‌های کلاسیک با عنوان «پلاک طهران» به مناسبت روز ملی تهران، روز‌های ۱۶ و ۱۷ مهرماه در ضلع غربی برج میلاد برپا می‌شود.

همچنین به مناسبت هفته ملی کودک، برنامه‌های ویژه‌ای با حضور هنرمندان کودک و نوجوان در نظر گرفته شده است که از جمله آن می‌توان به برپایی «ایستگاه اتوبوس خلاقیت و ساخت» برای کودکان در ضلع غربی محوطه برج میلاد اشاره کرد.

اجرای ویژه‌برنامه «بچه‌های ایران قوی»، جنگ خانوادگی و اجرای گروه موسیقی شاد با حضور هنرمندان از دیگر برنامه‌های این دو روز است که از ساعت ۱۶ آغاز می‌شود و تا ساعت ۲۱ ادامه خواهد داشت.