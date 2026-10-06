«آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه از ایران و آمریکا خواست تا به درگیری‌ها پایان داده و به مسیر دیپلماسی بازگردند.

جوان آنلاین: به نوشته الجزیره، گوترش در گفت‌و‌گو با خبرنگاران در اسلام‌آباد درباره جنگ ایران و آمریکا گفت که می‌خواهد پیام روشنی برای همه طرف‌ها ارسال کند. وی گفت که «به درگیری پایان دهید، به دیپلماسی بازگردید و حقوق کشتیرانی را مطابق با قوانین بین‌المللی احیا کنید.»

«سیدعباس عراقچی» وزیر امورخارجه کشورمان پیش‌تر شرایط کنونی به‌ویژه در تنگه هرمز را نتیجه مستقیم بدعهدی و جنایات ارتکابی آمریکا علیه ایران دانسته بود و با یادآوری حسن نیت ایران در فرآیند مذاکرات منتهی به تفاهم خاتمه جنگ، تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران همچنان که در عرصه دیپلماسی جدیت نشان داده، مصمم به دفاع از منافع و امنیت ملی خود و ممانعت از سوء استفاده آمریکا از تنگه هرمز برای تهدید امنیت ملی ایران می‌باشد.

گوترش که با «اسحاق دار» وزیر امور خارجه پاکستان دیدار داشت، در ادامه برقراری صلح گسترده‌تر در منطقه را به «حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین» مرتبط دانست.

این مقام ارشد سازمان ملل همچنین از نقش پاکستان در میانجی‌گری میان ایران و آمریکا تمجید کرد.