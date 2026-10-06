حادثه جدید برای یک نفتکش در تنگه هرمز

جوان آنلاین: به نقل از شبکه الجزیره، آژانس عملیات تجارت دریایی انگلیس (UKMTO) اعلام کرد که گزارشی از اصابت یک پرتابه به یک نفتکش در جریان عبور از تنگه هرمز خبر داد.

این آژانس شب گذشته نیز در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به اصابت یک پرتابه ناشناس به یک نفتکش در تنگه هرمز، نوشت: مسئول یک نفتکش گزارش داده است که این شناور مورد اصابت یک پرتابه ناشناس قرار گرفته و در پی آن، آتش‌سوزی در موتورخانه رخ داده است.

این گزارش افزود: خدمه در حال تلاش برای مهار این آتش‌سوزی هستند. تا زمان صدور این هشدار، هیچ‌گونه تلفات جانی یا پیامد زیست‌محیطی گزارش نشده است.

آژانس عملیات تجارت دریایی انگلیس روز گذشته نیز اعلام کرد یک فروند نفتکش حامل گاز مایع نفتی و یک نفتکش دیگر در محدوده تنگه هرمز هدف پرتابه‌های ناشناس قرار گرفته‌اند.