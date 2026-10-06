جوان آنلاین: به نقل از الاعلام الحربی، یک منبع نظامی یمنی از فتوحات جدید نیرو‌های مسلح یمن خبر داد.

به گزارش مهر، یک منبع نظامی به خبرگزاری سبأ اعلام کرد: نیرو‌های مسلح یمن مزدوران سعودی را از شهرستان الصلو در استان تعز بیرون راندند.

پیش از این نیز یک منبع نظامی یمنی از تسلط نیرو‌های مسلح یمن بر جبل مطران در تعز خبر داده بودند.

ساعاتی قبل نیز یک منبع نظامی بلندپایه یمن در گفت‌و‌گو با المیادین تاکید کرده بود: نیرو‌های مسلح این کشور موفق شدند بیش از ۲ هزار کیلومتر از مساحت استان تعز را آزاد کرده و عناصر وابسته به دشمن سعودی را از مناطق المعافر و المواسط بیرون کنند.