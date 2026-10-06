سرگرد عابد محمد الثور گفت: عده‌ای می‌گویند یمن بازوی ایران است، در حالی که ما پشتیبان ایران هستیم و دست بلندی داریم که می‌توانیم با آن به هر کسی را که بخواهد به ایران آسیب برساند، ضربه بزنیم. ما اجازه نمی‌دهیم هیچ‌کس به ایران آسیب برساند و ایران را تنها نمی‌گذاریم.

جوان آنلاین: تحولات میدانی و راهبردی در جغرافیای یمن وارد مرحله‌ای سرنوشت‌ساز شده است. ورود مؤثر صنعا به معادلات منطقه‌ای، هدف قرار دادن اهداف راهبردی و حیاتی در عمق حجاز و پیوند ناگسستنی انصارالله با محور مقاومت، صحنه درگیری‌ها را از یک نبرد محلی به رویارویی مستقیم با طرح‌های استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی ارتقا داده است.

به گزارش دفاع پرس، در همین راستا خبرنگار دفاع‌پرس با سرگرد «عابد محمد الثور»، مشاور وزارت دفاع و تولید جنگی و دستیار مدیر اداره هدایت معنوی نیرو‌های مسلح یمن به گفت‌و‌گو پرداخته که مشروح آن در ادامه می‌آید.

محمد الثور وی در ابتدای سخنان خود اظهار داشت: امروز در آستانه آزادی و تصمیم نهایی نظامی هستیم. پس از آزادسازی مخا و ذباب و تمام ساحل غربی و تثبیت کنترل بر باب‌المندب، نیرو‌های ما یک عملیات نظامی مهم را به انجام رساندند و تمرکز نیرو‌های خود را در جنوب دریای سرخ و بر باب‌المندب تقویت کردند تا فرصت بهره‌برداری از باب‌المندب را از مزدوران بگیرند.

وی تاکید کرد: اکنون دیگر مجالی برای استقرار نیرو‌های آنها وجود ندارد؛ چرا که ما این مناطق را با وسعت جغرافیایی ۵۴۰۰ کیلومتر مربع در هفته نخست آزاد کردیم. نیرو‌های ما پس از تسلط بر الوازعیه، موزع و مقبله که از مدیریت‌های وابسته به لحج هستند، پیشروی کردند و توانستند محاصره کاملی را بر شهر تعز که تنها منطقه باقی‌مانده است، تحمیل کنند.

مشاور وزیر دفاع یمن افزود: نیرو‌های ما محاصره را از تمام جهت‌ها شامل شرق، جنوب غربی، غرب و شمال اعمال می‌کنند و تنها یک گذرگاه به سمت طوق الباحه باقی مانده است. آنها مانند همیشه، وقتی نیرو‌های ما به مکان‌های مورد نظر می‌رسند، ترجیح می‌دهند فرار کنند. این اتفاق در شهر التربه رخ داد که مرکز اداری الحجریه و مرکز تجمع نیرو‌های مزدوران و اخوان است؛ بنابراین بازگشت آنها بسیار دشوار خواهد بود، به‌ویژه آنکه نیرو‌های ما کنترل تمام ارتفاعات تعز را در اختیار گرفته‌اند.

آزادسازی تعز به مثابه دروازه لحج و عدن

وی همچنین خاطرنشان کرد: تعز دروازه جنوب به سوی لحج و عدن است. ما حملات خود را بیش از این گسترش نخواهیم داد و به تصرف کامل تعز و بستن تمام گذرگاه‌ها بسنده خواهیم کرد. آنچه دشمن امروز انجام می‌دهد، یعنی بستن تمام ورودی‌های شهر تعز و جلوگیری از تردد مردم، یک جنایت ویژه در وضعیت انسانی است. آنها اکنون در حال انجام ترور‌ها و کشتار‌ها هستند.

محمد الثور تاکید کرد: دیگر هیچ راه خروجی وجود ندارد و آنها امروز در تیررسِ کامل ما هستند، اما شهر شلوغ است و به همین دلیل نیرو‌های ما با احتیاط و دقت عمل می‌کنند و می‌کوشند با بزرگان و صاحب‌نظران تماس برقرار کنند تا شهر را از ویرانی نجات دهند. آنها اکنون با خمپاره و توپخانه به ما ضربه می‌زنند و دشمن سعودی نیز از هواپیما برای ایجاد شکاف در مسیر نیرو‌های ما استفاده می‌کند، اما چیزی به دست نیاورده‌اند.

وی اظهار داشت: جبهه‌ها و محور‌هایی که امروز در آستانه آنها هستیم، پاکسازی کامل تعز است و نیرو‌های ما برای تکمیل عملیات و تعقیب بازماندگان مزدوران به سمت الضالع و حاشیه بیضاء، شبوه و مأرب حرکت خواهند کرد. جهت نهایی و سرنوشت‌ساز نظامی، پس از پاکسازی تعز یا همزمان با آن خواهد بود؛ عملیات‌های نظامی در مأرب نیز ادامه دارد و پس از آزادسازی ۱۲ شهرستان، اکنون تنها شهرستان مرکز مأرب و شهرستان الوادی باقی مانده‌اند.

عربستان بی‌هدف می‌جنگد

مشاور وزیر دفاع یمن تصریح کرد: نیرو‌های ما امروز در راه آزادسازی باقی‌مانده مأرب و حاشیه بیضاء از سمت شرق هستند. ما از یک راهبرد نظامی مناسب استفاده می‌کنیم و همزمان با مقابله با دشمن سعودی، جنگ ما بر تشدید فشار علیه عمق خاک عربستان تمرکز دارد؛ از ضربه زدن به شرکت‌های آرامکو، اهداف حیاتی، مراکز انرژی، تصفیه‌خانه‌ها، نیروگاه‌ها و مراکز تصمیم‌گیری، تردید نخواهیم کرد.

دستیار مدیر اداره هدایت معنوی نیرو‌های مسلح یمن افزود: حقیقت این است که نظام عربستان بدون هدف می‌جنگد. آنها تلاش می‌کنند پس از آنکه قیمومیت و سلطه خود بر یمن را از دست دادند، جایگاه گذشته‌شان را در منطقه بازیابند. امروز و پس از انقلاب ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۴، یمن قیومیت عربستان و آمریکا را دور ریخت. عربستان گمان می‌کرد یمن تماماً بخشی از سرزمین‌های اوست، اما امروز شکست خورده است.

محمد الثور همچنین خاطرنشان کرد: ما در جنگ از مارس ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۱، خسارات بزرگی به‌ویژه در نبرد زمینی به دشمن وارد کردیم. به نزدیکی نجران، جیزان و عسیر، به الجوفه، صامطه و مراکز بسیار مهم در عمق خاک عربستان رسیدیم. هنگامی که عربستان خواستار آتش‌بس شد، هدفش این بود که فرصتی برای تجدید قوا و بازآرایی صفوف خود پیدا کند و سامانه‌های جدیدی را وارد میدان سازد.

زرادخانه ارتش یمن محصول توان داخلی است

وی تاکید کرد: زرادخانه نظامی یمنی، تولید داخل است که توانست با تمام معنا با پیشرفت سلاح‌های غربی مقابله کند. امروز نیرو‌های مسلح یمن به مرحله‌ای از توسعه در موشک‌ها و پهپاد‌ها رسیده‌اند که واقعاً به اهداف حساس در عمق عربستان رسیده‌اند. سامانه‌های دفاعی عربستان که از اسرائیل و آمریکا تهیه شده‌اند، نتوانستند با موشک‌های ما مقابله کنند.

مشاور وزیر دفاع یمن تصریح کرد: عربستان بیهوده تلاش می‌کند جهان را فریب دهد. در روزهای اخیر از دو عملیات نظامی مهم در عمق خاک دشمن در ریاض و حمله به پالایشگاه‌های آرامکو خبر داده شد و تا این لحظه آتش و دود همچنان بالا می‌رود؛ همچنین منطقه بقیق در منطقه شرقی هدف قرار گرفت که این شرکت آرامکو در آن قرار دارد.

محمدالثور همچنین افزود: برتری در تولید نظامی یمن از طریق نبرد ما با کشور‌های آمریکایی آشکار شده است؛ ما توانستیم با سلاح آمریکایی و ناو‌های هواپیمابر آنها در دریای سرخ، مدیترانه، دریای عرب و خلیج عدن مقابله کنیم. ترامپ آتش‌بس را خواستار شد و گواهی داد که انصارالله شجاع هستند. امروز مسئله‌ای نیست جز پاسخ به تشدید تنش با تشدید تنش.

وی اظهار داشت: ما به طور مستقیم به توان‌های نفتی و انرژی عربستان ضربه خواهیم زد. ریاض امروز در برابر موشک‌ها و پهپاد‌های یمنی ناامن شده است. سیاست ما رفع محاصره از کشورمان است و ما می‌دانیم چگونه با نظام عربستان برخورد کنیم و زبانی را که می‌فهمد به کار خواهیم گرفت.

عربستان رزمنده‌ای برای جنگیدن ندارد

مشاور وزیر دفاع یمن خاطرنشان کرد: عربستان برای نخستین بار است که می‌جنگد و توانایی جنگیدن ندارد؛ ممکن است بهترین سلاح‌ها را داشته باشد، اما مردانی برای جنگیدن ندارد. آنها در استفاده از مزدوران در داخل شکست خوردند. فروپاشی‌ها پس از آنکه عربستان بر منطقه المخا و ساحل غربی تسلط داشت، آشکار شد.

عابد محمد الثور

محمدالثور ادامه داد: پس از پاکسازی آن مناطق، عربستان پایگاه نظامی مهم و فرودگاه بین‌المللی در المخا را که بر آن تکیه داشت و سلاح‌های آمریکایی را در آنجا ذخیره کرده بود، از دست داد. ما با عربستان به عنوان طرف درگیری برخورد می‌کنیم و عربستان را به عنوان هیچ طرف دیگری در مذاکرات نخواهیم پذیرفت.

وی همچنین خاطرنشان کرد: درباره مزدوران، ما فرزندان یک یمن هستیم و می‌توانیم با هم‌وطنان خود برخورد کنیم. اما درباره مزدوران خارجی، عملیات نظامی هفته گذشته در خمیس مشیط در عمق منطقه جیزان مهم بود و کشته شدن سودانی‌ها، سعودی‌ها و دیگر ملیت‌ها نشان می‌دهد که نیرو‌های خارجی تلاش می‌کنند. هر چقدر هم عربستان از جنگجویان دیگر، چه سوری، چه ترکیه‌ای یا پاکستانی استفاده کند، ما آماده هستیم.

مشاور وزیر دفاع یمن تاکید کرد: ما می‌دانیم که هماهنگی میان موجودیت سعودی و رژیم صهیونیستی از سال ۲۰۱۵ تا به امروز وجود دارد. عربستان بر اطلاعاتی که اسرائیل و آمریکا می‌دهد تکیه می‌کند، اما اطلاعات، فرمانده میدان است. اسرائیل ممکن است از طریق جاسوسان و خائنان به عربستان اطلاعات بدهد، اما در مقابل، دستگاه‌های امنیتی ما موفق شده‌اند بسیاری از هسته‌هایی را که به نفع آنها فعالیت می‌کنند، دستگیر کنند.

اتاق عملیات مشترک ایران، یمن، عراق، لبنان و فلسطین

محمد الثور تصریح کرد: نتیجه اطلاعات آنها، سقوط بخش بزرگی از دولت یمن در سپتامبر سال گذشته و هدف قرار دادن فرماندهان ارشد بود؛ اما سپاس خدای را، این اتفاقات بر عملکرد نیرو‌های مسلح تأثیری نگذاشت و ما به توسعه توانمندی‌ها و طرح‌های استراتژیک ادامه می‌دهیم. همکاری ما با ایران، لبنان، عراق و فلسطین از طریق اتاق‌های عملیات مشترک همیشگی است و اطلاعات و دیدگاه‌ها را تبادل می‌کنیم.

وی در ادامه افزود: راز ایستادگی ما این است که مردمی مؤمن هستیم و اعتماد ما به رهبرمان «سید عبدالملک الحوثی» بسیار زیاد است. مبارز یمنی با روح ایمان و قرآن می‌جنگد. این وفاداری در باور ما تجلی یافته است که ما مردمی مؤمن هستیم و حق داریم از ثروت‌هایمان بهره‌مند شویم. مبارز یمنی می‌داند با یک آرمان عادلانه روبروست، اما عربستان بدون هیچ آرمانی می‌جنگد و با استفاده از پول و متحدان نصرانی و یهودی‌اش در جنگی ناعادلانه مشارکت دارد.

مشاور وزیر دفاع یمن همچنین خاطرنشان کرد: استان‌های آزاد شده که تحت کنترل صنعا هستند، الگویی از امنیت و ثبات‌اند؛ برخلاف مناطق تحت کنترل مزدوران در عدن و حضرموت که الگویی از خشونت و فساد هستند. امروز مردم یمن می‌دانند که صنعا امن است. با وجود کمبود امکانات، سیاست دولت توانسته نرخ ریال یمن را حفظ کند.

محمد الثور تاکید کرد: امروز حمایت‌ها در استان‌هایی که شاهد تحول بوده‌اند مانند حضرموت و شبوه در حال گسترش است؛ زیرا آنها امنیت و کرامت را در دولت صنعا می‌بینند، برخلاف آنچه از سلطه کامل عربستان بر مسئولانشان که در هتل‌های ریاض زندانی شده‌اند، رنج می‌برند.

ایران پشتیبان یمن و یمن پشتیبان ایران است

وی تصریح کرد: ما همواره تکرار می‌کنیم که رابطه ما با ایران رابطه‌ای استوار، تاریخی، دینی و سیاسی است. ما و ایران بخشی از محور مقاومت هستیم. ایران تنها کشوری بود که در تمام عرصه‌ها کنار ما ایستاد و ما را رها نکرد؛ نه ما را، نه لبنان و نه عراق را. پس امروز ما پشتیبان ایران هستیم و ایران پشتیبان ماست.

مشاور وزیر دفاع یمن گفت: عده‌ای تلاش می‌کنند بگویند که یمن بازوی ایران است، در حالی که ما پشتیبان ایران هستیم و دست بلندی داریم که می‌توانیم با آن، هر کسی را که بخواهد به ایران آسیب برساند، ضربه بزنیم. ما اجازه نخواهیم داد هیچ قدرتی به ایران آسیب برساند و ایران را تنها در جنگ رها نمی‌کنیم. زمانی که ایران وارد جنگ با آمریکا و اسرائیل شد، ما مشارکت خود را اعلام کردیم.

محمد الثور با تمجید از ایران افزود: ایران برای ما روح مقاومت است و در هیچ شرایطی ایران را رها نخواهیم کرد. حق ماست که با هر کسی دوست داریم متحد شویم. تلاش برای متهم کردن ایران به اینکه به ما سلاح و کارشناس می‌دهد، دروغ است. ما مستقل هستیم، اما آنچه ایران احساس می‌کند را حس می‌کنیم؛ وقتی ایران درد می‌کشد، ما درد می‌کشیم و وقتی مردم ایران شادمان می‌شوند، ما شادمان می‌شویم.

مشاور وزیر دفاع یمن گفت: ما یک قدرت واحد خواهیم ماند. تنگه باب‌المندب در دست ماست و اگر ببینیم بستن آن به نفع ایران در مقابله با دشمن است، در این کار تردید نخواهیم کرد.

نبرد در منطقه شدت می‌یابد

وی در پایان تأکید کرد: اگر ائتلاف بر تشدید تنش پافشاری کند، یمن معادله نظامی و قواعد درگیری را تغییر خواهد داد. امروزه مسئله اصلی ما فلسطین و ایستادگی در برابر دشمن اسرائیلی است. شرط ما برای توقف عملیات نظامی علیه کشتی‌ها، توقف جنایت‌ها در غزه بود. هنگامی که مذاکرات آغاز شد، ما به توقف عملیات پایبند شدیم.

محمد الثور افزود: اگر رویارویی دوباره آغاز شود و رهبری حماس بار دیگر خواستار حمایت ما شود، در حمایت از آنها تردید نخواهیم کرد و بار دیگر تأسیسات حیاتی، نفتی و نظامی دشمن را هدف قرار خواهیم داد. ما به آنچه غزه به آن پایبند است، پایبندیم.

مشاور وزیر دفاع یمن گفت: آینده این درگیری در گرو امنیت غزه است. اگر اسرائیل به ظلم خود ادامه دهد، منطقه شعله‌ور خواهد شد. پیش‌بینی می‌کنم که نبرد میان آمریکا و ایران شدت یابد و اسرائیل نیز وارد جنگ شود؛ یمن یکی از طرف‌های حامی ایران و فلسطین در نبرد آینده خواهد بود. من معتقدم ایران واقعاً پیروز شده است؛ ایران به عنوان یک قدرت، بهترین در جهان است که توانست آمریکا را به زانو درآورد. ما و ایران یک پیکر هستیم؛ هر سناریوی آینده که باشد، چه جنگ و چه صلح، ما با هم هستیم.