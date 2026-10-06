پاکستان گزارش رویترز درباره اعزام هزاران نیرو به عربستان را رد کرد

وزارت اطلاع‌رسانی پاکستان در بیانیه‌ای ادعای خبرگزاری رویترز درباره اعزام نیرو و تجهیزات نظامی این کشور به عربستان در ارتباط با درگیری یمن را رد و تاکید کرد که جزئیات عملیاتی بازدارندگی جمعی نباید دستمایه گمانه‌زنی رسانه‌ای قرار بگیرد.

جوان آنلاین: وزارت اطلاع‌رسانی پاکستان با انتشار بیانیه‌ای در حساب کاربری خود در ایکس به ادعای مطرح‌شده از سوی منابع خبرگزاری رویترز درباره اعزام نیروهای پاکستانی به عربستان در ارتباط با درگیری‌ یمن واکنش نشان داده و نوشت: با توجه به گمانه‌زنی‌ رسانه‌ای رویترز درباره توافق دفاع مشترک مکه، بار دیگر تاکید می‌شود که پاکستان پیش تر تعهد خود را به امنیت حرمین شریفین و پادشاهی عربستان سعودی را آشکارا اعلام کرده است و این تعهد قابل مذاکره‌ نیست.

این وزارتخانه افزود: همچنین تاکید شده است که جزئیات عملیاتی تحقق بازدارندگی جمعی، موضوعی مرتبط با محرمانگی عملیاتی است و نباید دستمایه گمانه‌زنی رسانه‌ای مطرح شود.

در این بیانیه توصیه شده است که از گزارش‌هایی که مبتنی بر «گمانه‌زنی و اظهارات منابع نامشخص و غیرقابل استناد» هستند، پرهیز شود و از این رو، بهتر است رویترز به اظهارات رسمی وزارت امور خارجه پاکستان و دیگر مقامات در این زمینه مراجعه کنند.

واکنش این وزارتخانه در پی این مطرح می‌شود که خبرگزاری رویترز اخیرا در گزارشی مدعی شد که مقامات پاکستانی و منطقه‌ای گفته‌اند ترکیه و پاکستان که عربستان سعودی ماه گذشته با آن‌ها یک توافق دفاع مشترک را در مکه امضا کرد، تجهیزات نظامی‌ مورد استفاده ریاض علیه درگیری‌ها با انصارالله یمن را به آن ارائه داده‌اند.

رویترز گزارش داد: یک مقام دولت پاکستان گفت که ماه گذشته پاکستان ۴ هواپیمای باری حامل تجهیزاتی از جمله سامانه‌های پدافند هوایی، توپخانه سبک، پهپادها و سامانه‌های ضدپهپاد را به عدن، مقر دولت مورد حمایت عربستان در یمن، فرستاد.

این رسانه بر اساس اظهارات یک مقام دوم پاکستانی، یک مقام خلیج فارس و یک دیپلمات غربی همچنین مدعی شد که مشاوران نظامی پاکستانی نیز در میدان و در کنار همتایان سعودی خود برای پشتیبانی از نیروهای یمنی حضور دارند. آن‌ها افزودند که پهپادهای ترکیه‌ای، که عربستان سعودی پیش از جنگ کنونی خریده بود، نیز بر فراز یمن مستقر شده‌اند.

رویترز بر اساس اظهارات مقام دوم پاکستانی نوشته بود که این کشور بین ۳۰ هزار تا ۴۰ هزار نیرو به عربستان سعودی اعزام کرده است تا به دفاع از مرزهای زمینی این پادشاهی و به رهگیری پهپادها و موشک‌ها کمک کند. این مقام گفت که این نیروها از سال گذشته در موج‌های پی‌درپی، همچنین پس از تشدید تنش‌های اخیر وارد عربستان شدند.