کد خبر: 1383110
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تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۴۰۵ - ۱۵:۱۱
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چمران: کالاهای طرح «تورم صفر» به ۱۵ قلم افزایش می‌یابد

چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اجرای طرح تورم صفر گفت: بر اساس این طرح قیمت ۱۲ قلم کالای پرمصرف تا شش ماه آینده بدون افزایش حفظ خواهد شد و این فهرست به ۱۵ قلم کالا افزایش می‌یابد.

جوان آنلاین: مهدی چمران در حاشیه جلسه غیر علنی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به دستور کار جلسه امروز- سه شنبه اظهار کرد: امروز تنها به نخستین دستور جلسه یعنی حضور شهردار تهران پرداخته شد و فرصت رسیدگی به سایر موضوعات فراهم نشد.

وی اظهار کرد: شهردار تهران توضیحات مفصل و جامعی درباره مسائل مرتبط با اقتصاد شهر ارائه کرد. یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌ شده، برنامه مدیریت و تثبیت قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز شهروندان بود که در مرحله نخست ۱۲ قلم کالا را شامل می‌شود و قرار است این تعداد به ۱۵ قلم افزایش یابد.

رئیس شورای شهرتهران ادامه داد: هدف این برنامه آن است که در مورد کالاهای اساسی و پرمصرف خانوارها، از جمله برنج، روغن، گوشت، حبوبات و سایر اقلام مشابه، تا شش ماه آینده افزایش قیمتی رخ ندهد و قیمت‌ها در سطح فعلی تثبیت شود.

چمران گفت: اعضای شورای شهر امروز درباره ابعاد مختلف این طرح پرسش‌ها و پیشنهادهایی مطرح کردند و منابع مالی، نحوه اجرا و سایر جزئیات برنامه را مورد بررسی قرار دادند تمامی مسائل مرتبط در جلسه به بحث گذاشته شد.

وی همچنین از ارائه چند بسته حمایتی و خدماتی دیگر از سوی شهرداری تهران خبر داد و افزود: علاوه بر موضوع کالاهای اساسی، حدود شش بسته دیگر در حوزه‌های مختلف از جمله کسب‌وکار، سلامت، نوزادان و کودکان ارائه شده است که در مسیر برنامه‌ریزی و اجرا قرار دارند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران همچنین به موضوع انتخابات شوراها اشاره کرد و گفت: این موضوع ارتباطی با جلسه امروز نداشت، اما تا آنجا که بنده در جریان هستم تصمیم بر برگزاری انتخابات است.

وی افزود: پیشنهاد مطرح‌شده این است که انتخابات درسراسر کشور به‌ صورت همزمان و در یک روز برگزار نشود و در چند مرحله انجام گیرد. بر اساس مباحث مطرح‌شده تاکنون، احتمال برگزاری انتخابات در سه جمعه مورد بررسی قرار دارد.

چمران خاطرنشان کرد: وزارت کشور و همچنین کمیته‌های نظارتی مجلس در حال بررسی و تنظیم سازوکارهای لازم هستند و در نهایت مراجع قانونی زمان و نحوه برگزاری انتخابات را اعلام خواهند کرد.

رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه هنوز تاریخ دقیقی برای برگزاری انتخابات اعلام نشده است، از شهروندان خواست تا زمان اعلام رسمی مراجع قانونی از گمانه‌زنی و اعلام تاریخ‌های غیرواقعی انتخابات خودداری کنند.

رئیس شورای شهر تهران گفت: شوراها باید بر انجام وظایف و خدمت‌رسانی به شهروندان متمرکز باشند و هر زمان که زمان انتخابات به‌صورت رسمی اعلام شود، آمادگی لازم برای برگزاری آن وجود خواهد داشت.

برچسب ها: چمران ، مهدی چمران ، تورم
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