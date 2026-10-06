صعود ۲۰۲ پله ای نوشاد عالمیان در رنکینگ جهانی

جوان آنلاین: فدراسیون جهانی تنیس روی میز رده بندی جدید بازیکنان این رشته در هر دو بخش مردان و زنان را منتشر کرد.

بر اساس رده بندی منتشر شده، نوشاد عالمیان ۲۰۲ پله صعود داشته و در رده ۱۴۲ ایستاده است. او با این جهش دوباره صدرنشین بازیکنان ایرانی شده است. نوشاد عالمیان در بازی های آسیایی موفق به کسب مدال برنز شد.

نیما عالمیان در این رده بندی ۱۰ پله صعود داشته اما در فاصله زیاد با برادرش در رده ۵۶۰ قرار دارد. در بخش بانوان هم ندا شهسواری ۳ پله صعود داشته و صدرنشین بازیکنان ایرانی است.

جایگاه پینگ پنگ بازان ایران در رده بندی جدید جهانی اینگونه است:

بخش مردان

* نوشاد عالمیان: این بازیکن با ۲۰۲ پله صعود در رده ۱۴۲ ایستاده است

* بنیامین فرجی: این بازیکن با ۲ پله سقوط در رده ۲۱۶ ایستاده است

* نوید شمس: این بازیکن با ۲ پله صعود در رده ۲۸۴ ایستاده است

* امیرحسین کشاورزی: این بازیکن با ۵ پله صعود در رده ۳۴۱ ایستاده است

* امیر حسین هدایی: این بازیکن با ۵ پله صعود در رده ۳۴۶ ایستاده است

* نیما عالمیان: این بازیکن با ۱۰ پله صعود در رده ۵۶۰ ایستاده است

بخش زنان

*ندا شهسواری: این بازیکن با ۳ پله صعود در رده ۱۸۷ ایستاده است

* شیما صفایی: این بازیکن با ۳ پله صعود در رده ۴۰۱ ایستاده است

* وانیا یاوری: این بازیکن با ۷۷ پله صعود در رده ۴۳۲ ایستاده است