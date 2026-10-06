کد خبر: 1383083
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تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۱۱
سیاست » اخبار کلی

ایران علاقه‌مند به تعاملات و ارتباطات بلندمدت با هند در همه زمینه‌هاست

ث رئیس جمهور گفت: ایران علاقه‌مند به تعاملات و ارتباطات بلندمدت با هند در همه زمینه‌هاست و ارتباطات تاریخی میان دو کشور، بستر بسیار مناسبی برای تعمیق و گسترش این همکاری‌ها فراهم کرده است.

جوان آنلاین: مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در آیین رسمی دریافت استوارنامه آقای «ویش وش نگی» سفیر جدید هند در جمهوری اسلامی ایران، با تأکید بر روابط تاریخی، دیرینه و دوستانه میان دو کشور، بر ضرورت پیگیری و عملیاتی شدن توافقات و تفاهمات حاصل‌شده در جریان سفر اخیر خود به هند تأکید کرد.

رئیس‌جمهور با اشاره به سفر اخیر خود به هند و استقبال گرم مقامات این کشور اظهار داشت: در جریان این سفر، گفت‌وگوهای گسترده و سازنده‌ای با مقامات عالی‌رتبه هند انجام شد و تفاهمات بسیار خوبی میان دو کشور شکل گرفت که تأکید کرده‌ام این تفاهمات باید هرچه سریع‌تر وارد مرحله اجرا و عملیاتی شدن شود.

پزشکیان همچنین با اشاره به همکاری‌های دو کشور در چارچوب گروه بریکس اظهار داشت: در چارچوب بریکس نیز تفاهمات خوبی شکل گرفته است که به‌ویژه در حوزه همکاری‌های اقتصادی و تقویت چندجانبه‌گرایی باید با جدیت بیشتری پیگیری و توسعه یابد.

رئیس‌جمهور با اشاره به تأکید نخست‌وزیر هند بر برگزاری هرچه سریع‌تر کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور، تصریح کرد: این کمیسیون باید در سریع‌ترین زمان ممکن برگزار شود تا راهکارهای متنوع برای توسعه همکاری‌های تجاری، اقتصادی و مالی میان ایران و هند مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.

پزشکیان افزود: معتقدم در چارچوب کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور می‌توانیم نقشه راه همکاری‌های راهبردی و بلندمدت ایران و هند را پایه‌ریزی کنیم و با تعریف سازوکارهای اجرایی مشخص، زمینه تحقق ظرفیت‌های موجود در روابط دو کشور را فراهم آوریم.

رئیس جمهور با تأکید بر اهمیت توسعه روابط ایران و هند در ابعاد دوجانبه و منطقه‌ای گفت: توسعه ارتباطات و همکاری‌های میان دو کشور نه‌تنها به نفع ایران و هند، بلکه در خدمت صلح، ثبات و امنیت منطقه نیز خواهد بود.

پزشکیان خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران علاقمند به تعاملات و ارتباطات بلندمدت با هند در همه زمینه‌هاست و روابط و ارتباطات تاریخی میان دو کشور، بستر بسیار مناسبی برای تعمیق و گسترش این همکاری‌ها فراهم کرده است.

رئیس جمهور همچنین با اشاره به جایگاه نمایندگی‌های دیپلماتیک دو کشور در پیشبرد مناسبات تهران و دهلی‌نو، تأکید کرد: نقش سفرای دو کشور در توسعه و تعمیق روابط ایران و هند بسیار حائز اهمیت است و می‌توانند در تسهیل تعاملات، پیگیری توافقات و فعال‌سازی ظرفیت‌های همکاری میان دو کشور نقش مؤثری ایفا کنند.

سفیر جدید هند در جمهوری اسلامی ایران نیز در این مراسم با اشاره به سفر دکتر پزشکیان به هند اظهار داشت: این سفر فصل جدیدی از روابط میان دو کشور را خواهد گشود و اطمینان خاطر می‌دهم که مأموریتی که بر عهده دارم، با هدف افزایش و تعمیق مناسبات تجاری میان ایران و هند دنبال خواهد شد.

وی افزود: امیدوارم با همکاری همکارانم در ایران بتوانیم حجم مبادلات تجاری میان دو کشور را افزایش دهیم و ظرفیت‌های موجود در روابط اقتصادی و تجاری ایران و هند را بیش از پیش فعال کنیم.

برچسب ها: هند ، ایران و هند ، پزشکیان
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