 پیگیری آخرین وضعیت خلبانان ایرانی در سفر وزیر کشور به قطر

وزیر کشور درباره موضوع خلبان ایرانی، گفت: درخصوص خلبانان ایرانی مذاکراتی انجام و مقرر شد که هیئت فنی مجدداً مراجعه و در راستای ادامه کار، جلساتی را برگزار کنند.

جوان آنلاین: اسکندر مومنی وزیر کشور که برای دیدار با مقامات قطر به این کشور سفر کرده است، با بیان اینکه موضوعات دوجانبه و بین دو وزارتخانه کشور از جمله جرائم سازمان‌یافته، همکاری گاردهای ساحلی، مسائل امنیتی و مبارزه با قاچاق مواد مخدر مورد بحث و بررسی قرار گرفت، گفت: قرار شد نشست کارشناسی امنیتی بلافاصله پس از سفر ما برگزار شود و این نشست‌ها استمرار داشته باشد.

مومنی همچنین از مذاکرات سازنده در خصوص روابط تجاری بین دو کشور خبر داد و گفت: در رابطه با موضوعات روابط تجاری بین دو کشور و افزایش تعاملات بحث و تصمیم‌گیری شد.

وزیر کشور، در خصوص موضوع خلبان ایرانی، تصریح کرد: درخصوص خلبانان ایرانی مذاکراتی انجام و مقرر شد که هیئت فنی مجدداً مراجعه و در راستای ادامه کار، جلساتی را برگزار کنند.

مومنی با اشاره به جایگاه ویژه قطر در سیاست خارجی ایران افزود: سیاست جمهوری اسلامی ایران توجه ویژه به کشورهای همسایه و منطقه است، منطقه گرایی و همسایگی سیاست قطعی جمهوری اسلامی ایران است.

وزیر کشور درخصوص تسهیلات روادید بین دو کشور ایران و قطر، اظهار داشت: موضوع روادید مطرح و مساعدت‌های خوبی به عمل آمد.

وی افزود: بلافاصله پس از این نشست، نشست کارشناسی برای اجرایی کردن توافقات برگزار خواهد شد که در آنجا با زمان‌بندی مشخص، این توافقات اجرایی خواهد شد.

مومنی همچنین به اذعان طرف قطری بر کیفیت محصولات ایرانی و نگاه مثبت مردم این کشور به این محصولات اشاره کرد و آن را از نکات مهم مذاکرات بیان کرد.

وی با تأکید بر لزوم توسعه روابط تجاری در کنار روابط اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی، ابراز امیدواری کرد که این روابط نیز توسعه یابد.

مؤمنی خاطرنشان کرد: تحولات منطقه در شرایط کنونی نیز مورد بحث قرار گرفت و در مجموع، جلسه خوب، مفید و رو به جلویی بود.

وزیر کشور به نقش میانجیگرانه قطر در تحولات منطقه‌ای اشاره کرد و بیان داشت: موضوع تحولات منطقه مورد بحث قرار گرفت و ما از نقش منصفانه و میانجیگرانه کشور قطر، همراه با پاکستان، تقدیر کردیم. در این راستا، بحث‌هایی مطرح شد که امیدواریم منجر به کاهش تنش‌ها، دور شدن سایه جنگ از منطقه و برقراری آرامش در کل منطقه شود.

وی با تأکید بر اینکه امنیت یک کل یکپارچه است و امنیت باید درون‌زا باشد، افزود: کشورهای منطقه باید با یکدیگر تعامل داشته باشند و امنیت را برقرار کنند.