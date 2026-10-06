رئیس‌جمهوری اسلامی ایران گفت: ذهنیتی که در میان برخی کشورهای اروپایی نسبت به ایران شکل گرفته، ذهنیت دقیق و منطبق با واقعیت‌های ایران نیست.

جوان آنلاین: مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در آیین رسمی دریافت استوارنامه آقای «کریستین آتزن» سفیر جدید دانمارک در جمهوری اسلامی ایران، با تأکید بر رویکرد صلح‌طلبانه و تعامل‌گرایانه ملت ایران، اظهار داشت: ملت ایران در طول تاریخ همواره ملتی صلح‌طلب بوده و صلح، آرامش، ارتباط سازنده و تعامل سالم با سایر کشورها را دنبال کرده است و دانمارک نیز یکی از کشورهایی است که ایران خواهان توسعه روابط و تعاملات با آن است.

رئیس‌جمهور با اشاره به برخی برداشت‌ها و تصورات شکل‌گرفته در اروپا نسبت به جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: ذهنیتی که در میان برخی کشورهای اروپایی نسبت به ایران شکل گرفته، ذهنیت دقیق و منطبق با واقعیت‌های ایران نیست و اطمینان دارم شما در مدت حضور خود در ایران می‌توانید واقعیت‌های جامعه، فرهنگ و تمدن ایران را از نزدیک مشاهده کرده و در اصلاح این ذهنیت و انتقال تصویری دقیق‌تر و واقع‌بینانه‌تر از ایران نقش‌آفرین باشید.

پزشکیان با تأکید بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای توسعه تعاملات و همکاری‌های دوجانبه افزود: ما از هرگونه همکاری، انتقال تجربه و مشارکت با کشورهای مختلف، از جمله دانمارک، در حوزه‌های اقتصادی، علمی و فرهنگی استقبال می‌کنیم و معتقدیم توسعه تعاملات در این عرصه‌ها می‌تواند زمینه‌ساز تعمیق روابط و تقویت مناسبات میان دو کشور باشد.

رئیس‌جمهور ابراز امیدواری کرد سفیر جدید دانمارک در دوره مأموریت خود در تهران بتواند در مسیر تحکیم و توسعه روابط دوجانبه گام‌های مؤثری بردارد و گفت: امیدوارم در مدت حضور خود در ایران، در راستای گسترش روابط جمهوری اسلامی ایران و دانمارک در همه زمینه‌ها موفق باشید.

سفیر جدید دانمارک در ایران نیز در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از آغاز مأموریت خود در جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: از حضور در ایران خرسندم و تحت تأثیر تمدن زیبا، تاریخ و فرهنگ کم‌نظیر مردم ایران قرار گرفته‌ام.

«کریستین آتزن» با تأکید بر مسئولیت خود در قبال انتقال واقعیت‌های ایران به کشورش گفت: به عنوان سفیر دانمارک تلاش خواهم کرد توصیفی دقیق، واقع‌بینانه و منصفانه از ایران مخابره کنم. این تعهد را دارم و آن را با کمال صداقت انجام خواهم داد.

وی با اشاره به مأموریت دیپلماتیک خود برای تقویت مناسبات میان دو کشور افزود: امیدوارم بتوانم در مسیر توسعه و تعمیق روابط ایران و دانمارک نقش مؤثری ایفا کنم و زمینه‌های جدیدی برای گسترش تعاملات و همکاری‌های دوجانبه فراهم آورم.

سفیر دانمارک در ادامه با اشاره به رویکرد اصولی کشورش در عرصه روابط بین‌الملل اظهار داشت: دانمارک به چندجانبه‌گرایی و حاکمیت قانون متعهد است و مأموریت من نیز بر همین اصول استوار خواهد بود.

وی تأکید کرد: تلاش خواهم کرد در چارچوب مسئولیت دیپلماتیک خود، ضمن تقویت شناخت متقابل، به توسعه روابط و تعاملات میان دو کشور کمک کنم.