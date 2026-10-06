نتایج نظرسنجی در فلسطین اشغالی؛ نتانیاهو مقصر اصلی شکست هفت اکتبر

جوان آنلاین: شبکه ۱۲ تلویزیون اسرائیل نتایج نظرسنجی خود در خصوص مقصر اصلی شکست امنیتی رژیم صهیونیستی در هفت اکتبر ۲۰۲۳ منتشر کرد.

طبق نتایج این نظرسنجی، ۶۵ درصد از پرسش‌شوندگان بر این باور هستند که مسئولیت مستقیم و کامل این شکست متوجه بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی است. همچنین ۸۷ درصد اسرائیلی‌ها نیز باور دارند مسئول این شکست نتانیاهو است.

نکته مهم در بررسی نتایج این نظرسنجی افزایش شمار اسرائیلی‌هایی است که نتانیاهو را مقصر شکست می‌دانند. این مولفه به نسبت ماه گذشته هفت درصد افزایش داشته است.

نکته جالب‌تر این نظرسنجی این است که حامیان ائتلاف سیاسی نتانیاهو نیز او را مقصر شکست امنیتی عنوان کرده‌اند و تنها ۱۵ درصد از حامیان ائتلاف نتانیاهو، او را مقصر شکست هفت اکتبر نمی‌دانند. ۷۵ درصد از آنان مسئولیت شکست را متوجه نتانیاهو دانسته‌اند، ۱۰ درصد نیز گزینه نمی‌دانم را انتخاب کرده‌اند.