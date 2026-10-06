گزارش رسانه عربی از تحولات یمن؛ باب المندب امن و تحت کنترل انصارالله است

روزنامه «الاخبار» در گزارشی در خصوص آخرین تحولات یمن و ادعای نیروهای مورد حمایت عربستان مبنی بر پیروزی در میدان نبرد و به‌دست گرفتن کنترل برخی مناطق مشرف بر تنگه «باب المندب» نوشت: صنعا، حمله عربستان را مهار کرد و اکنون باب المندب امن و تحت کنترل انصارالله است.

جوان آنلاین: روزنامه الاخبار لبنان نوشت: در حالی که گروه‌های مورد حمایت عربستان در یمن تلاش می‌کنند راهی به سوی تنگه باب المندب بگشایند، مقام های انصارالله تاکید کردند تلاش ها برای پیشروی به سمت شهرستان «ذوباب» را ناکام گذاشته و نیروهای مسلح متخاصم در «المخا» یا اطراف تنگه باب المندب حضور ندارند.

الاخبار در ادامه افزود: هم‌زمان با بازپس‌گیری پنج شهرستان دیگر در جنوب‌غربی «تعز» و بیش از دو هزار کیلومتر مربع در شهرستان‌های «المعافر» و «المواسط» در استان تعز (واقع در جنوب غرب یمن) ، گروه‌های سلفی وابسته به ریاض تلاش کردند در امتداد خط ساحلی منتهی به شهرستان «ذوباب» که تنگه باب‌المندب را در بر می‌گیرد، پیشروی کنند؛ این در حالی است که این گروه‌ها پیش از این نتوانسته بودند در ارتفاعات جبهه‌های «کَهبوب» مشرف بر تنگه باب‌المندب پیشروی کنند.

این رسانه لبنانی افزود: منابع میدانی اعلام کرده اند، شماری از نیروهای تیپ‌های «العمالقه» و تیپ‌های «درع الوطن» وابسته به عربستان، صبح دیروز (دوشنبه ۱۳ مهر) با پشتیبانی گسترده هوایی عربستان، حمله‌ای را در حومه شهرستان ذوباب واقع در شرق شهر المخا آغاز کردند اما با وجود حجم سنگین آتش، این نیروها نتوانستند از حومه شهرستان در محور جاده ساحلی عبور کنند.

الاخبار همچنین به نقل از منابع میدانی در منطقه نوشت: نیروهای صنعا چند ساعت پس از رسیدن نیروهای مهاجم به حاشیه جاده ساحلی، آنها را به محاصره درآوردند و منطقه‌ای را که در آن نفوذ محدودی صورت گرفته بود، بازپس گرفتند. نیروهای صنعا اکنون بر رشته‌کوه‌های «العمری» و پایگاه راهبردی «العمری»، در شرق المخا و غرب تعز کنترل دارند.

هم‌زمان انصارالله با اجرای عملیاتی موشکی و پهپادی، تجمعات تیپ‌های العمالقه و تیپ‌های درع الوطن را در منطقه «رأس العاره» در غرب «لحج»، هدف قرار داد که در اثر آن شماری از نیروهای این تیپ‌ها کشته و چند دستگاه خودروی نظامی آنها منهدم شد.

این رسانه عربی افزود: نیروهای صنعا در واکنش به ادعاهای مطرح‌شده درباره نزدیک‌شدن نیروهای وابسته به عربستان به تنگه باب‌المندب، تصاویری از استقرار خود در سواحل باب‌المندب و شرق المخا منتشر کردند.

همچنین یک منبع نظامی به خبرگزاری رسمی سبأ اعلام کرد که هیچ پیشروی از سوی نیروهای وابسته به عربستان در شهرستان ذوباب صورت نگرفته است. منابع محلی نیز درگیری در محدوده شهرستان المخا را تکذیب کرده و اعلام خبر پیشروی در المخا از سوی رسانه‌های وابسته به دولت عدن را به تمسخر گرفتند و تاکید کردند درگیری‌ها در منطقه ای با فاصله ۷۴ کیلومتری از شهر المخا و باب‌المندب رخ داده است.