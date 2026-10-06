کد خبر: 1383071
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تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۰
بين‌الملل » اخبار كلی

کارشناس فلسطینی: خشونت اشغالگران نشانه‌ای از شکست راهبردی است

فلسطین کارشناس امور رژیم صهیونیستی گفت: تشدید تحرکات و خشونت‌های اشغالگران و شهرک‌نشینان صهیونیست گواهی بر شکست راهبردی آنهاست و اقدامات برای ریشه‌کنی فلسطینیان راه به جایی نخواهد برد.

جوان آنلاین: «عمر جعاره» کارشناس امور رژیم صهیونیستی گفت: حملات و فعالیت‌های فزاینده شهرک‌نشینان در کرانه باختری اشغالی صرفاً تبلیغات انتخاباتی برای کابینه «بنیامین نتانیاهو» نیست بلکه بخش جدایی‌ناپذیری از تفکر و ذهنیت جناح راست افراطی اسرائیل است که تمام حقوق مردم فلسطین در غزه، کرانه باختری و کل سرزمین‌های اشغالی را انکار می‌کند.

جعاره تصریح کرد: خودداری اشغالگران از آتش‌بس و تشدید مداوم تنش‌ها بیانگر یک سیاست برنامه‌ریزی‌شده حکومتی است و انتقال قدرت از ارتش در کرانه باختری به «ایتامار بن گویر» وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، به شهرک‌نشینان آزادی عمل داده است.

پروژه صهیونیستی دربرابر واقعیت جمعیتی شکست خورد

جعاره با اشاره به تحرکات رژیم صهیونیستی در زمینه تغییر بافت جمعیتی به نفع صهیونیست‌ها، به شکست پروژه صهیونیستی حدود ۷۸ سال پس از آغاز آن، در دستیابی به هدف خود برای ایجاد «دولت یهودی عاری از فلسطینیان» اشاره کرد.

او گفت: حضور فلسطینیان در اراضی ۱۹۴۸، غزه و کرانه باختری از هفت میلیون نفر فراتر رفته است که برابر یا بیشتر از جمعیت یهودیان است که این رژیم اسرائیل را در برابر واقعیتی دشوار قرار می‌دهد.

او تصریح کرد: اسرائیل در جذب همه یهودیان جهان شکست خورده است و تقریباً ۵۲ درصد از آنها از مهاجرت به سرزمین‌های اشغالی خودداری می‌کنند. علاوه بر این، موج‌های قبلی مهاجرت، از جمله هجوم یک میلیون نفر از اتحاد جماهیر شوروی سابق که ۳۰ درصد آنها یهودی نبودند، معادله جمعیتی را به نفع اشغالگران حل نکرد.

جعاره ادامه داد: همه اشکال فشار بر فلسطینیان از کشتار گرفته تا آوارگی و سختی‌های اقتصادی، در ریشه‌کن کردن آنها موفق نخواهد شد.

وی بیان کرد: جوهر درگیری امروز به پایداری فلسطینی‌ها، دلبستگی آنها به سرزمینشان و تلاش آنها برای داشتن یک زندگی شرافتمندانه در آن بستگی دارد، که طرح‌های متوالی آوارگی و کوچاندن را خنثی کرده است.

برچسب ها: فلسطین ، اسرائیل ، جنگ غزه
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