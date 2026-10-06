کد خبر: 1383069
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تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۱۹
بين‌الملل » اخبار كلی

تداوم نقض آتش‌بس و شهادت یک فلسطینی در حمله رژیم صهیونیستی به غزه

آتش‌بس منابع فلسطینی از تداوم نقض آتش‌بس غزه از سوی اشغالگران و شهادت یک فلسطینی بر اثر شدت جراحات وارده ناشی از حملات اشغالگران خبر دادند.

جوان آنلاین: خبرگزاری شهاب گزارش داد: اشغالگران به نقض آتش‌بس در مناطق مختلف نوار غزه ادامه دادند و به گلوله‌باران توپخانه‌ای، تیراندازی از خودروهای نظامی، بالگردها و قایق‌های توپدار و همچنین تخریب ساختمان‌های مسکونی و استفاده از ربات‌های انفجاری پرداختند.

«ابراهیم محمد ابراهیم علام» روز سه‌شنبه بر اثر جراحات وارده در حمله هوایی روز قبل رژیم صهیونیستی در نزدیکی برج‌های «طیبه» در غرب «خان یونس» در جنوب نوار غزه، به شهات رسید و دو فلسطینی دیگر بر اثر تیراندازی اشغالگران و حمله به چادرهای محل اسکان آوارگان، زخمی شدند.

منابع میدانی گزارش دادند که یک فلسطینی بر اثر تیراندازی اسرائیل در محله «الکرامه» در شمال غربی شهر غزه و یک فلسطینی دیگر بر اثر تیراندازی سنگین اسرائیل به چادرهای محل اسکان آوارگان در جنوب خان یونس زخمی شدند.

مناطق شرقی شهر غزه شاهد مجموعه‌ای از تخریب‌ها و انفجارها بود. صدای انفجاری در شرق شهر شنیده شد و پس از آن نیروهای اسرائیلی در محله «شجاعیه»، یک ربات انفجاری را منفجر کردند و همزمان تیراندازی از خودروهای نظامی در مناطق شرقی شهر ادامه یافت.

در همین حال، اشغالگران ساختمان‌های مسکونی در شرق محله «التفاح» را تخریب کردند که باعث انفجارهای مهیبی در این منطقه شد. در شمال نوار غزه نیز پهپادها بر فراز اردوگاه پناهندگان جبالیا و غرب آن به پرواز درآمدند و خودروهای نظامی در شرق اردوگاه آتش گشودند.

گلوله‌باران توپخانه‌ای مناطق شرقی اردوگاه جبالیا از سر گرفته شد و تیراندازی در مناطق شمالی و شرقی نوار غزه ادامه یافت. نیروهای اسرائیلی همچنین با تانک‌های خود به شدت به سمت مناطق شمالی نوار غزه شلیک کردند، در حالی که پهپادها و بالگردهای جنگی بر فراز نوار غزه، از جمله مناطقی در جنوب و شمال خان یونس، پرواز کردند.

خودروهای نظامی نیز به مناطق شرقی خان یونس شلیک کردند این همزمان با پرواز بالگردها در مناطق شرقی منطقه «القراره»، در شمال شهر بود. در سواحل خان یونس، قایق‌های توپدار اسرائیلی با مسلسل به قایق‌های ماهیگیری آتش گشودند که نقض دیگری از منطقه دریایی نوار غزه بود.

در مرکز نوار غزه، بخش شمالی اردوگاه آوارگان «البریج» مورد اصابت گلوله‌های توپخانه‌ای متناوب قرار گرفت و به دنبال آن بالگردها در این منطقه آتش گشودند، در حالی که فعالیت هوایی در چندین مکان ادامه داشت. بالگردهای اسرائیلی همچنین به حومه غربی رفح در جنوب نوار غزه شلیک کردند.

گفتنی است که از زمان اعلام آتش بس غزه در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵(۱۹ مهر ۱۴۰۴) تاکنون یک هزار و ۴۶۰ نفر شهید و ۵ هزار و ۱۱۶ نفر دیگر مجروح شدند. همچنین در این مدت پیکر ۸۳۶ شهید زیر آوار یافت شد. با احتساب این شهدا، شمار کلی شهدای غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳(۱۵ مهر ۱۴۰۲) تاکنون به ۷۴ هزار و ۲۴۳ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۵ هزار و ۲۳۲ نفر رسید.

برچسب ها: آتش بس ، آتش‌بس غزه ، اسرائیل
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