انفجار خودرو در قدس اشغالی

جوان آنلاین: منابع صهیونیستی گزارش دادند که یک خودرو در نزدیکی شهرک صهیونیست‌نشین «آرمون هنتسیف» در قدس اشغالی منفجر شد که در اثر آن چند نفر زخمی شدند.

طبق این گزارش، تحقیقات درمورد دلایل این انفجار درحال انجام است.

هنوز جزئیات بیشتری در این خصوص منتشر نشده است.

اخیرا نیز کانال 12 رژیم صهیونیستی اعلام کرد که در اثر تیراندازی در نزدیکی شهرک«نوف تسوف» در اطراف رام الله واقع در کرانه باختری یک صهیونیست به شدت زخمی شد.

این درحالی است که در آستانه سالگرد عملیات هفتم اکتبر (طوفان الاقصی)، رژیم صهیونیستی روز گذشته گذرگاه‌های کرانه باختری و نوار غزه را مسدود کرد؛ اقدامی که ضمن اختلال در رفت‌وآمد فلسطینیان مانع ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه شده است.