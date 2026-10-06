کد خبر: 1383045
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تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۴
ورزش » ساير

اسامی داوران هفته هشتم لیگ برتر

لیگ برتر داوران بازی‌های هفته هشتم لیگ برتر فوتبال کشور مشخص شدند.

جوان آنلاین: اسامی داوران بازی‌های هفته هشتم لیگ برتر اعلام شد که به شرح زیر است:

پنجشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۵

* آلومینیوم اراک - ملوان بندرانزلی

داور: میثم حیدری کمک‌ها: علیرضا ایلدروم، مرتضی یوسف شهریاری، محمدعلی صلاحی داورVAR: وحید زمانی کمک: کیوان علیمحمدی ناظر: رحیم رحیمی مقدم

*نساجی مازندران - ذوب آهن اصفهان

داور: موعود بنیادی فرد کمک‌ها: وحید سیفی، علی اکبر نوری و میثم عباسپور داور VAR: محمدرضا تارخ کمک: حامد سیری ناظر: رضا عبدوس

*تراکتور تبریز - استقلال تهران

داور: وحید کاظمی کمک‌ها: فرهاد مروجی، بهمن عبدالهی، فرهاد امینی داور VAR: امیر عرب‌براقی کمک‌ها: امیرمحمد داودزاده و دانیال مرادی ناظر: محمدرضا فلاح

*سپاهان - فجر سپاسی شیراز

داور: حسین زمانی کمک‌ها: امیررضا آشورماهانی، احد سلطانی و شاهین یزدانی داور VAR: حسین امیدی کمک: احسان اکبری ناظر: حسن کامرانی فر

*فولاد خوزستان - مس شهربابک

داور: هادی علی‌نیافرد کمک‌ها: علیرضا مرادی، سامان قلاوند، میثم صفاری داور VAR: امیر ایار کمک: فرزاد منصوری ناظر: محسن قهرمانی

*گل‌گهر سیرجان - استقلال خوزستان

داور: مرتضی منصوریان کمک‌ها: محسن بابایی، علی فرزانمنش و شبیر بهروزی داور VAR: حسن اکرمی کمک: سیدحسین حسینی ناظر: نادر جعفری

جمعه ۱۷ مهر ۱۴۰۵

*چادرملو اردکان - خیبر خرم‌آباد

داور: پیام حیدری کمک‌ها: علی احمدی، صادق رستمی، رضا مرادی داور VAR:سیدرضا مهدوی کمک: مسعود حقیقی ناظر: علیرضا کهوری

*پرسپولیس - صنعت نفت آبادان

داور: احمد محمدی کمک‌ها:محمدعلی پورمتقی، حمیدرضا افشون، شهاب محمدی داورVAR:میثم حیدری کمک: دانیال باشنده ناظر: رضا سخندان

شنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۵

*پیکان تهران - شمس آذر قزوین

داور: غلامرضا ادیبی کمک‌ها: فرهاد فرهادپور، بهزاد پناهی و مهرداد خسروی داور VAR: وحید کاظمی کمک: علیرضا ایلدروم ناظر: اسماعیل صفیری

برچسب ها: لیگ برتر ، تراکتور ، لیگ‌برتر
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