قیمت نفت افزایش یافت

قیمت نفت در معاملات روز سه‌شنبه، تحت تاثیر نگرانی‌ها پیرامون عرضه نفت از خاورمیانه، روند کاهشی روز گذشته را معکوس کرد و اندکی افزایش یافت.

جوان آنلاین: قیمت معاملات آتی نفت خام برنت با ۲۷ سنت معادل ۰.۳ درصد افزایش، به ۱۰۰ دلار و ۵۹ سنت در هر بشکه رسید و قیمت معاملات آتی نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) آمریکا نیز با ۳۰ سنت معادل ۰.۳ درصد افزایش، به ۸۹ دلار و ۷۳ سنت در هر بشکه رسید.

پریانکا ساچدوا، مدیر بخش تحلیل بازار در شرکت «فیلیپ نووا» گفت: «هنوز نمی‌توان از عادی‌سازی کامل وضعیت عرضه نفت خاورمیانه صحبت کرد. تعداد حوادث نفتکش‌ها در روزهای اخیر افزایش یافته است که نشان می‌دهد اگرچه جریان انتقال نفت همچنان برقرار است، اما هزینه‌ها، بیمه، مسیریابی و ریسک‌های امنیتی مرتبط با آن همچنان بالا باقی مانده است.»

در راستای کاهش بیشتر نگرانی‌ها در مورد عرضه، کشورهای گروه ۷ روز جمعه توافق کردند که ۱۰۰ میلیون بشکه گازوئیل و نفت خام از ذخایر اضطراری خود آزاد کنند و در پی فشارهای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، متعهد شدند که از اعمال محدودیت بر صادرات انرژی خودداری کنند.

امین ناصر، مدیرعامل شرکت آرامکوی سعودی، در کنفرانس «مجمع هوش انرژی» در لندن اظهار کرد که ذخایر جهانی نفت به سطوحی «به‌شدت پایین و نگران‌کننده» کاهش یافته است و تا زمانی که تنگه هرمز به‌طور کامل بازگشایی نشود، بازارها همچنان تحت فشار باقی خواهند ماند.

بر اساس گزارش رویترز، ویوک دار، تحلیلگر «کامن‌ولث بانک» استرالیا، اظهار کرد: عوامل دیگری در بازار — نظیر پایین بودن سطح ذخایر نفت — باعث شده است تا فعالان بازار نسبت به تداوم قیمت‌های پایین تردید داشته باشند. او افزود: نرخ‌های حمل‌ونقل دریایی در مسیر خلیج فارس به آسیا نیز به رکوردهای بی‌سابقه‌ای رسیده که نشان‌دهنده وضعیت فشرده و پرتقاضای بازار کشتیرانی و بیانگر جنبه دیگری از زنجیره تامین نفت است که در برابر هرگونه اختلال، تاب‌آوری اندکی دارد.