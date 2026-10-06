کد خبر: 1383039
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۸
اقتصاد » اخبار کلی

ورود دیوان محاسبات برای اصلاح فرآیندهای غیرقانونی در مدیریت سهام عدالت

دیوان محاسبات اقدامات شورای عالی بورس با اصل آزادسازی واقعی سهام و تسهیل بهره‌مندی مستقیم صاحبان سهام، انطباق ندارد.

جوان آنلاین: بین الملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور، اقدام شورای عالی بورس در تعیین برخی دستگاه‌های اجرایی، از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، به‌عنوان نماینده سهام عدالت و ایجاد ساختارهای متعدد تحت عنوان «نمایندگان سهام عدالت»، با اصل آزادسازی واقعی سهام و تسهیل بهره‌مندی مستقیم صاحبان سهام، انطباق ندارد.

از مجموع ۴۹ شرکت سبد سهام عدالت، ۳۶ شرکت بورسی و ۱۳ شرکت غیربورسی هستند که فرآیند انتقال مؤثر حقوق مالکانه و بهره‌مندی مستقیم سهامداران از منافع سهام، در آنها با چالش جدی مواجه است.

استمرار تصدی‌گری و مداخله دستگاه‌های اجرایی در مدیریت شرکت‌های سهام عدالت و تداوم انتصابات دولتی در این مجموعه‌ها، می‌تواند موجب تضعیف حقوق سهامداران واقعی یعنی مردم و ایجاد ساختارهای واسطه‌ای فاقد مبنای قانونی شود.

برچسب ها: دیوان محاسبات ، دیوان محاسبات کشور ، سهام عدالت
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

مهرداد اخلاقی وزیر پیشنهادی دفاع به مجلس معرفی شد

«تورم صفر» در پایتخت آغاز شد

تمام تصمیم‌های حکمرانی اقتصادی از پیوست‌های اجتماعی برخوردار باشند

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره رسانه‌ای ابوذر

تصویر خروج ذلت‌بار آخرین نظامی و هواپیمای ارتش تروریست آمریکا از عراق

پیام تسلیت معاون اول رئیس‌جمهور به عراقچی

در سایه جنایات نتانیاهو؛ انتخابات رژیم صهیونیستی در بحران

لندن باید پاسخگوی مشارکت در تجاوز نظامی علیه ایران باشد/احضار سفیر انگلیس

بازی خطرناک اعراب با گسترش روابط با رژیم صهیونیستی در سایه نسل‌کشی و اشغال

جلسه سران قوا برگزار شد

پدر، عشق، پسر

افتتاح پایگاه آموزش نظامی جان‌فدا در میدان هفت تیر تهران

نخبگان زمینه‌ساز پیروزی در جنگ تحمیلی دوم و سوم شدند

این اوراق ورق جنگ را برمی‌گرداند!

قالیباف به ترامپ: بچرخ تا بچرخیم

پوتین: جهان تاب‌آوری ملت ایران را می‌ستاید 

آمریکا ۳۰ سال تهدید کرد؛ وقتی حمله کرد فهمیدیم هیچی نیست

جنگ «دستور کار» در نیویورک

زیر ضرب اطلاعات

حملات هوایی و موشکی عربستان به شمال یمن

۹ کشته در جنایت علیه ۳ خانواده

خواهر وزیر امور خارجه درگذشت

فرآیند جدید سوخت‌گیری با کارت بانکی چگونه است؟

حشدالشعبی از فضای اربعین شکل گرفت

این محصولات آرایشی و بهداشتی را نخرید

سوگلی‌های فدراسیون!

طلا‌های سرنوشت‌ساز

یک «سپتامبر مشکوک» دیگر در آستانه ۷ اکتبر

عراق خالی از امریکا در زمین مقاومت

شماره ۷ رونالدو واگذار شد

کالابرگ حریف تورم نمی‌شود

قرائتی: حس پرسشگری را در آینده‌سازان تقویت کنید

تخته‌گاز پارس جنوبی برای تأمین گاز ایران پارسی

کشور‌های همسایه! تاریخ فراموش نمی‌کند

مردم امریکا حقایق را بشنوند تصمیمات دیگری می‌گیرند

اسامی مدال‌آوران ایران تا پایان روز دوازدهم بازی‌های آسیایی

شدت ناترازی برق با توسعه انرژی‌های نو کاهش یافت

باید از پیروزی بزرگ در برابر آمریکا پاسداری کرد

هشدار پژوهشگر صهیونیست درباره نسبت دادن حادثه پرواز فلای دبی به ایران/ با اتش بازی نکنید

سایه اقتدار ایران بر سرزمین‌های دشمن

وقتی هیچکاک، کاپرا و چاپلین اصالت سرمایه را تحقیر کردند

ارزپاشی بانک مرکزی اعتراض مجلس را برانگیخت

قرعه مرگبار برای فرنگی و آزاد 

هنگام بحران و جنگ زیستی ۸ حلقه در دفاع از جان مردم فعال می‌شود

رؤیا‌های فراموش‌شده از جنگ دوازده‌روزه تاکنون!

غافلگیری‌های فناورانه برای دشمن داریم

مراسم عقدمان در جوار شهید حججی نوید یک زندگی خاص را می‌داد

توقیف ۲۴ صفحه مجازی اخلالگران بازار ارز

شکاف اجتماعی مسیر دشمن را هموار می‌کند

ترامپ: اگر رای ندهید دموکرات‌ها مرا استیضاح می‌کنند

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
دو سرمقاله در یک ستون/ حق‌الناسی گران بر گردن جریان روشنفکری و اصلاح‌طلبی
بازگشت سایه اتم/ جهان دوباره وارد عصر «بازدارندگی بی‌ثبات» شده است؟
موشک ایرانی به قلب هژمونی ساختگی اف ۱۵/ تأملی بر ماجرای سرنگونی اف ۱۵
تهدید اتمی دامن همه را می‌گیرد!
۱۲ سال مدرسه رفتن به یادگیری عمیق نمی‌رسد!
فضادادن به دیگری پادزهر خشم اجتماعی
خادم‌اهل بیت که سیدالشهدا (س) قبل از زیارت او را طلبید
از دست بعضی‌ها...
چه خبر است در مدارس انگلیس، فرانسه و ایران؟!
افتتاح پایگاه آموزش نظامی جان‌فدا در میدان هفت تیر تهران
نگاهی به پدیده «یچینگ»/ زن بردگی و رسوایی روی قایق‌های تفریحی
«حاج‌عباس» آن‌که در آغوش نصرالله آرام گرفت
این اوراق ورق جنگ را برمی‌گرداند!
گفت‌وگوی «جوان» با همسر مهندس شهید سجاد باقری از شهدای جنگ تحمیلی ۴۰روزه
رؤیا‌های فراموش‌شده از جنگ دوازده‌روزه تاکنون!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار