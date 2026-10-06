موج تعطیلی و تعدیل نیرو در لس‌آنجلس به پیمانکاران غول فناوری آمریکا یعنی آمازون و چند شرکت دیگر رسید.

جوان آنلاین: دو پیمانکار تحویل بسته‌های فروشگاه اینترنتی آمازون در لس‌آنجلس در میان چندین شرکتی هستند که اخیراً از تعطیلی دائمی و تعدیل نیرو خبر داده‌اند.

شرکت «دی‌ال‌وی‌آر» که دفتر مرکزی آن در کالور سیتی قرار دارد و به‌عنوان یک شرکت مستقل لجستیکی برای تحویل بسته‌های آمازون به مشتریان فعالیت می‌کند، به‌طور دائمی تعطیل خواهد شد.

این شرکت روز چهارشنبه اطلاعیه تعدیل نیروی خود را ثبت کرد و ۶۰ کارمند آن از چهارم دسامبر بیکار خواهند شد.

ایان سیلورستین، مالک دی‌ال‌وی‌آر، به درخواست‌ها برای اظهارنظر پاسخ نداد. صفحه لینکدین وی نشان می‌دهد که از سال ۲۰۲۰ مالک این شرکت بوده و پیش از آن نیز در چند شرکت، از جمله روبلاکس، سمت‌های مدیریتی در بخش فروش داشته است.

شرکت‌های دیگری که در این منطقه به تحویل بسته‌های آمازون مشغول بودند نیز اخیراً فعالیت خود را متوقف کرده‌اند.

شرکت «کپستون دلیوری» در ساوت گیت ۲۳ سپتامبر اعلام کرد که برای همیشه تعطیل می‌شود و ۱۰۶ کارمند خود را از ۲۱ نوامبر اخراج خواهد کرد.

همچنین شرکت «آن‌پوینت لجستیکس» در ژوئیه از تعطیلی فعالیت خود در سان‌فرانسیسکو و حذف ۹۶ شغل خبر داد.

بر اساس این گزارش، شرکت «اکسپرس دلیوری» نیز در اوکلند از تعطیلی و اخراج ۸۰ کارمند خبر داده است.

در عین حال، شرکت‌های دیگری در لس‌آنجلس نیز از تعطیلی و تعدیل نیرو خبر داده‌اند. شرکت تولیدکننده بسته‌بندی «مک‌کینلی پیپر اند پکجینگ» اعلام کرده است که کارخانه خود را در سریتوس ۳۰ نوامبر تعطیل و ۴۵ کارمند را اخراج می‌کند. این شرکت زیرمجموعه «بیو پاپل» است و در آمریکا ۱۷ کارخانه صنعتی، مرکز بازیافت، مرکز توزیع و دفتر مرکزی دارد.

مک‌کینلی پیپر اند پکجینگ پیش از این نیز با تعدیل نیرو روبه‌رو شده بود و در سال ۲۰۲۴ کارخانه‌ای در شهر پورت آنجلس در ایالت واشنگتن را تعطیل کرد که بر وضعیت ۱۹۳ کارمند تأثیر گذاشت. این شرکت درباره دلیل تعطیلی کارخانه سریتوس اظهارنظری نکرده است.

شرکت «کانستلیس» که در حوزه خدمات امنیتی و دفاعی فعالیت می‌کند، نیز اعلام کرده است که ممکن است ۱۴۵ کارمند خود در ۲۶ محل مختلف در لس‌آنجلس از ۳۱ اکتبر با تعدیل نیرو مواجه شوند. این شرکت دلیل صدور این اطلاعیه را پایان دوره فعلی قرارداد خود با اداره کلانتری شهرستان لس آنجلس اعلام کرده است.