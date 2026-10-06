کد خبر: 1383032
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۵۷
بين‌الملل » اخبار كلی

موج تعطیلی شرکت‌ها در لس‌آنجلس/ صدها نفر بیکار می‌شوند

لس‌آنجلس موج تعطیلی و تعدیل نیرو در لس‌آنجلس به پیمانکاران غول فناوری آمریکا یعنی آمازون و چند شرکت دیگر رسید.

جوان آنلاین: دو پیمانکار تحویل بسته‌های فروشگاه اینترنتی آمازون در لس‌آنجلس در میان چندین شرکتی هستند که اخیراً از تعطیلی دائمی و تعدیل نیرو خبر داده‌اند.

شرکت «دی‌ال‌وی‌آر» که دفتر مرکزی آن در کالور سیتی قرار دارد و به‌عنوان یک شرکت مستقل لجستیکی برای تحویل بسته‌های آمازون به مشتریان فعالیت می‌کند، به‌طور دائمی تعطیل خواهد شد.

این شرکت روز چهارشنبه اطلاعیه تعدیل نیروی خود را ثبت کرد و ۶۰ کارمند آن از چهارم دسامبر بیکار خواهند شد.

ایان سیلورستین، مالک دی‌ال‌وی‌آر، به درخواست‌ها برای اظهارنظر پاسخ نداد. صفحه لینکدین وی نشان می‌دهد که از سال ۲۰۲۰ مالک این شرکت بوده و پیش از آن نیز در چند شرکت، از جمله روبلاکس، سمت‌های مدیریتی در بخش فروش داشته است.

شرکت‌های دیگری که در این منطقه به تحویل بسته‌های آمازون مشغول بودند نیز اخیراً فعالیت خود را متوقف کرده‌اند.

شرکت «کپستون دلیوری» در ساوت گیت ۲۳ سپتامبر اعلام کرد که برای همیشه تعطیل می‌شود و ۱۰۶ کارمند خود را از ۲۱ نوامبر اخراج خواهد کرد.

همچنین شرکت «آن‌پوینت لجستیکس» در ژوئیه از تعطیلی فعالیت خود در سان‌فرانسیسکو و حذف ۹۶ شغل خبر داد.

بر اساس این گزارش، شرکت «اکسپرس دلیوری» نیز در اوکلند از تعطیلی و اخراج ۸۰ کارمند خبر داده است.

در عین حال، شرکت‌های دیگری در لس‌آنجلس نیز از تعطیلی و تعدیل نیرو خبر داده‌اند. شرکت تولیدکننده بسته‌بندی «مک‌کینلی پیپر اند پکجینگ» اعلام کرده است که کارخانه خود را در سریتوس ۳۰ نوامبر تعطیل و ۴۵ کارمند را اخراج می‌کند. این شرکت زیرمجموعه «بیو پاپل» است و در آمریکا ۱۷ کارخانه صنعتی، مرکز بازیافت، مرکز توزیع و دفتر مرکزی دارد.

مک‌کینلی پیپر اند پکجینگ پیش از این نیز با تعدیل نیرو روبه‌رو شده بود و در سال ۲۰۲۴ کارخانه‌ای در شهر پورت آنجلس در ایالت واشنگتن را تعطیل کرد که بر وضعیت ۱۹۳ کارمند تأثیر گذاشت. این شرکت درباره دلیل تعطیلی کارخانه سریتوس اظهارنظری نکرده است.

شرکت «کانستلیس» که در حوزه خدمات امنیتی و دفاعی فعالیت می‌کند، نیز اعلام کرده است که ممکن است ۱۴۵ کارمند خود در ۲۶ محل مختلف در لس‌آنجلس از ۳۱ اکتبر با تعدیل نیرو مواجه شوند. این شرکت دلیل صدور این اطلاعیه را پایان دوره فعلی قرارداد خود با اداره کلانتری شهرستان لس آنجلس اعلام کرده است.

برچسب ها: لس آنجلس ، امریکا ، جنگ ایران امریکا
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

مهرداد اخلاقی وزیر پیشنهادی دفاع به مجلس معرفی شد

«تورم صفر» در پایتخت آغاز شد

تمام تصمیم‌های حکمرانی اقتصادی از پیوست‌های اجتماعی برخوردار باشند

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره رسانه‌ای ابوذر

تصویر خروج ذلت‌بار آخرین نظامی و هواپیمای ارتش تروریست آمریکا از عراق

پیام تسلیت معاون اول رئیس‌جمهور به عراقچی

در سایه جنایات نتانیاهو؛ انتخابات رژیم صهیونیستی در بحران

لندن باید پاسخگوی مشارکت در تجاوز نظامی علیه ایران باشد/احضار سفیر انگلیس

بازی خطرناک اعراب با گسترش روابط با رژیم صهیونیستی در سایه نسل‌کشی و اشغال

جلسه سران قوا برگزار شد

پدر، عشق، پسر

افتتاح پایگاه آموزش نظامی جان‌فدا در میدان هفت تیر تهران

نخبگان زمینه‌ساز پیروزی در جنگ تحمیلی دوم و سوم شدند

این اوراق ورق جنگ را برمی‌گرداند!

قالیباف به ترامپ: بچرخ تا بچرخیم

پوتین: جهان تاب‌آوری ملت ایران را می‌ستاید 

آمریکا ۳۰ سال تهدید کرد؛ وقتی حمله کرد فهمیدیم هیچی نیست

جنگ «دستور کار» در نیویورک

زیر ضرب اطلاعات

حملات هوایی و موشکی عربستان به شمال یمن

۹ کشته در جنایت علیه ۳ خانواده

خواهر وزیر امور خارجه درگذشت

فرآیند جدید سوخت‌گیری با کارت بانکی چگونه است؟

حشدالشعبی از فضای اربعین شکل گرفت

این محصولات آرایشی و بهداشتی را نخرید

سوگلی‌های فدراسیون!

طلا‌های سرنوشت‌ساز

یک «سپتامبر مشکوک» دیگر در آستانه ۷ اکتبر

عراق خالی از امریکا در زمین مقاومت

شماره ۷ رونالدو واگذار شد

کالابرگ حریف تورم نمی‌شود

قرائتی: حس پرسشگری را در آینده‌سازان تقویت کنید

تخته‌گاز پارس جنوبی برای تأمین گاز ایران پارسی

کشور‌های همسایه! تاریخ فراموش نمی‌کند

مردم امریکا حقایق را بشنوند تصمیمات دیگری می‌گیرند

اسامی مدال‌آوران ایران تا پایان روز دوازدهم بازی‌های آسیایی

شدت ناترازی برق با توسعه انرژی‌های نو کاهش یافت

باید از پیروزی بزرگ در برابر آمریکا پاسداری کرد

هشدار پژوهشگر صهیونیست درباره نسبت دادن حادثه پرواز فلای دبی به ایران/ با اتش بازی نکنید

سایه اقتدار ایران بر سرزمین‌های دشمن

وقتی هیچکاک، کاپرا و چاپلین اصالت سرمایه را تحقیر کردند

ارزپاشی بانک مرکزی اعتراض مجلس را برانگیخت

قرعه مرگبار برای فرنگی و آزاد 

هنگام بحران و جنگ زیستی ۸ حلقه در دفاع از جان مردم فعال می‌شود

رؤیا‌های فراموش‌شده از جنگ دوازده‌روزه تاکنون!

غافلگیری‌های فناورانه برای دشمن داریم

مراسم عقدمان در جوار شهید حججی نوید یک زندگی خاص را می‌داد

توقیف ۲۴ صفحه مجازی اخلالگران بازار ارز

شکاف اجتماعی مسیر دشمن را هموار می‌کند

ترامپ: اگر رای ندهید دموکرات‌ها مرا استیضاح می‌کنند

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
دو سرمقاله در یک ستون/ حق‌الناسی گران بر گردن جریان روشنفکری و اصلاح‌طلبی
بازگشت سایه اتم/ جهان دوباره وارد عصر «بازدارندگی بی‌ثبات» شده است؟
موشک ایرانی به قلب هژمونی ساختگی اف ۱۵/ تأملی بر ماجرای سرنگونی اف ۱۵
تهدید اتمی دامن همه را می‌گیرد!
۱۲ سال مدرسه رفتن به یادگیری عمیق نمی‌رسد!
فضادادن به دیگری پادزهر خشم اجتماعی
خادم‌اهل بیت که سیدالشهدا (س) قبل از زیارت او را طلبید
از دست بعضی‌ها...
چه خبر است در مدارس انگلیس، فرانسه و ایران؟!
افتتاح پایگاه آموزش نظامی جان‌فدا در میدان هفت تیر تهران
نگاهی به پدیده «یچینگ»/ زن بردگی و رسوایی روی قایق‌های تفریحی
«حاج‌عباس» آن‌که در آغوش نصرالله آرام گرفت
این اوراق ورق جنگ را برمی‌گرداند!
گفت‌وگوی «جوان» با همسر مهندس شهید سجاد باقری از شهدای جنگ تحمیلی ۴۰روزه
رؤیا‌های فراموش‌شده از جنگ دوازده‌روزه تاکنون!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار