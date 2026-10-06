صنعاء: دست عربستان به خون زنان و کودکان یمنی آغشته است

جوان آنلاین: وزارت خارجه صنعاء اعلام کرد که دشمن سعودی به جنایات خود علیه غیرنظامیان و مناطق مسکونی یمن ادامه می دهد و حتی به یک زمین کشاورزی نیز حمله کرده است.

این وزارت خانه تاکید کرد که دست دشمن سعودی به خون زنان و کودکان یمنی آغشته بوده و هست. این جنایات در سایه سکوت ذلت بار جهان صورت می گیرد. افزایش تجاوزات دشمن هرگز باعث نخواهد شد صنعاء دست از معادله محاصره در برابر محاصره و تشدید حملات در برابر تشدید حملات بردارد.

روز گذشته عربستان سعودی به صورت گسترده استان های صنعاء، صعده، تعز، حجه و مأرب را بمباران کرد که طی آن تعدادی از غیرنظامیان یمنی به شهادت رسیدند.