جوان آنلاین: نتایج نظرسنجوی صورت گرفته از سوی این خبرگزاری نشان می دهد که بسیاری از رأی دهندگان آمریکایی از عملکرد ترامپ در دوران ریاست جمهوری وی ناراضی هستند.

بر اساس این نظرسنجی، تنها ۳۲ درصد از آمریکایی ها عملکرد ترامپ را تأیید می کنند.

بر اساس گزارش رویترز، رأی دهندگان لاتین‌ تبار به پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست ‌جمهوری ۲۰۲۴ کمک شایانی کردند، چرا که او توانست نزدیک به نیمی از آرای آنان را به دست آورد؛ رقمی که در مقایسه با حدود یک ‌سومِ آرا در انتخابات ۲۰۲۰، افزایش چشمگیری داشت. با این حال، در ماه‌های اخیر و هم ‌زمان با دست‌ و پنجه نرم کردن آمریکایی‌ها با تورم فزاینده ناشی از تصمیم ترامپ برای آغاز تجاوز علیه ایران، حمایت از رئیس‌جمهور این کشور کاهش یافته است.

تنها ۲۴ درصد از آمریکایی های لاتین تبار از عملکرد ترامپ راضی هستند و این آمار کمترین میزان محبوبیت ترامپ میان آنها طی ۲ دوره ریاست جمهوری اش است. ۵۲ درصد از آنها گفته اند که قصد دارند در انتخابات میان دوره ای به دموکرات ها رأی دهند.