کد خبر: 1383012
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تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۶
بين‌الملل » اخبار كلی

نیروهای مسلح یمن، تجمع نیروهای سعودی در تعز را هدف قرار دادند

یمن یک مقام نظامی یمنی گفت نیروهای مسلح یمن بیش از ۲۰ حمله به تجمع نیروهای سعودی در تعز انجام دادند که ده‌ها کشته و زخمی برجای گذاشته است.

جوان آنلاین: یک منبع نظامی یمنی اعلام کرد نیروهای مسلح این کشور تجمع نیروهای «دشمن سعودی» را در منطقه میان رأس‌العاره و السقیا با بیش از ۲۰ حمله هدف قرار دادند.

این منبع افزود به دنبال این حملات، ده‌ها نفر کشته یا زخمی شدند و شماری از خودروها نیز به آتش کشیده شدند.

به گفته این منبع نظامی که به مقام و نام آن اشاره نشده، شمار زیادی از زخمی شده های این حملات به بیمارستان‌های عدن و لحج منتقل شدند.

وی همچنین اخبار جعلی تکرار شده از سوی شبکه‌های متجاوز را نشانه شکست آنها دانست و گفت این شبکه‌ها تلاش می‌کنند مخاطبان خود را با پیروزی‌های ساختگی تغذیه کنند.

این منبع نظامی تأکید کرد نیروهای مسلح یمن همچنان به دستاوردهای خود در بیرون راندن تجمع نیروهای سعودی از شهرستان‌های استان تعز ادامه می‌دهند.
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برچسب ها: یمن ، خاک یمن ، جنگ یمن
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