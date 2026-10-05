کد خبر: 1383006
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تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۴۰۵ - ۲۲:۵۴
بين‌الملل » اخبار كلی

حمله به مقر پلیس عراق در کرکوک یک شهید و ۴ زخمی برجا گذاشت

6 حمله تروریستی داعش به مقر پلیس عراق در کرکوک یک شهید و ۴ زخمی برجا گذاشت.

جوان آنلاین: یک منبع امنیتی در کرکوک از شهید شدن یک نفر و زخمی شدن ۴ نفر دیگر در پی حمله به مقر گردان سوم از تیپ نهم پلیس فدرال عراق در شهرستان حویجه، در جنوب‌غربی استان، خبر داد.

به گزارش ایسنا، این منبع امنیتی شامگاه دوشنبه به پایگاه خبری شفق نیوز گفت که این حمله مقر امنیتی را هدف قرار داد و به تخریب شماری از دوربین‌های حرارتی مستقر در محل نیز منجر شد.

وی افزود: نیرو‌های امنیتی اطراف محل حادثه را محاصره کرده و تحقیقات برای روشن شدن جزئیات حادثه و شناسایی عاملان حمله را آغاز کرده‌اند. عملیات جست‌و‌جو و بازرسی در منطقه نیز ادامه دارد.

این منبع تأکید کرد که شدت جراحات ۴ فرد زخمی متفاوت است و آنان برای دریافت خدمات درمانی به یکی از بیمارستان‌ها منتقل شده‌اند.

برچسب ها: حمله تروریستی ، داعش ، کرکوک
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