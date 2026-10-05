جوان آنلاین: امیرخان متقی دوشنبه در پایان هشتمین نشست مشورتی مسکو در جمع خبرنگاران در پایتخت روسیه افزود: به‌تازگی، صلح در افغانستان برقرار و خصومت‌ها متوقف شده است.

به گزارش ایرنا، وی اظهار داشت: اکنون این کشور می‌تواند به قطب ترانزیت تجارت جهانی، همکاری‌های اقتصادی و اجرای پروژه‌های اقتصادی فراملی تبدیل شود.

وزیر امور خارجه افغانستان اظهار داشت که این کشور در ۵۰ سال گذشته چنین وضعیتی از صلح را به خود ندیده بوده است.

متقی افزود: افغانستان موفق شده است کشت محصولات مخدر در داخل این کشور را به صفر برساند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از میزبانی و اهتمام روسیه به برگزاری نشست‌های مشورتی درباره افغانستان قدردانی کرد.

به گزارش ایرنا، هشتمین نشست مشورتی «فرمت (قالب) مسکو» درباره افغانستان روز دوشنبه با حضور هیات‌های ۱۲ کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران در پایتخت روسیه برگزار شد، نشستی که بنا بر اعلام نماینده ویژه رئیس‌جمهور روسیه در امور افغانستان به دلیل اختلاف کابل و اسلام‌آباد بدون تصویب بیانیه نهایی همراه بود.

عکس یادگاری فرستادگان ویژه جمهوری اسلامی ایران، روسیه، افغانستان، هند، ایران، قزاقستان، چین، قرقیزستان، پاکستان، تاجیکستان و ازبکستان همراه با دو کشور مهمان شامل بلاروس و مصر آغازگر این نشست بود. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه سخنران آغازین این نشست بود.

این نشست در فضای متأثر از افزایش تنش میان افغانستان و پاکستان و درگیری‌های نظامی اخیر این دو کشور برگزار شد و به گفته مقامات رسمی، کشور‌های مشارکت کننده در نشست مشورتی مسکو از کابل و اسلام‌آباد خواستند که به درگیری نظامی پایان دهند.

فرمت (قالب) مسکو سازوکاری منطقه‌ای برای رایزنی درباره تحولات افغانستان و روند صلح این کشور است که به ابتکار روسیه در سال ۲۰۱۷ (۱۳۹۶) شکل گرفت.

این نشست‌ها با هدف هماهنگی میان کشور‌های منطقه و بررسی راه‌های دستیابی به ثبات و صلح در افغانستان برگزار می‌شود و ایران، روسیه، چین، هند و شماری از کشور‌های آسیای مرکزی و همسایگان افغانستان از مشارکت‌کنندگان اصلی آن هستند.