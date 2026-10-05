کد خبر: 1382995
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۱
بين‌الملل » اخبار كلی

دو عملیات ضد صهیونیستی در کمتر از ۲۴ ساعت در سوریه

3 یک منبع عبری فاش کرد که منطقه اشغالی جنوبی سوریه در کمتر از ۲۴ ساعت شاهد دو عملیات ضد صهیونیستی بود.

جوان آنلاین: پایگاه خبری عبری زبان کیپا در گزارشی در این رابطه نوشت: دو سوری که سوار بر یک موتورسیکلت بودند، به یک موضع متعلق به ارتش اسرائیل در (منطقه اشغالی) جنوب سوریه نزدیک شدند و نیرو‌های اسرائیلی در جریان اقدامات برای بازداشت مظنونان به سوی آنها تیراندازی کردند.

به گزارش تسنیم، بر اساس روایت صهیونیستی که یکی از آنها زخمی و دیگری بازداشت شد. این حادثه چند ساعت پس از آن رخ داد که یک فلسطینی نیز هنگام تلاش برای نزدیک شدن به یک موضع دیگر در منطقه هدف گلوله قرار گرفت و کشته (شهید) شد.

این رسانه عبری زبان این حادثه‌های مذکور را غیرمعمول دیگر در مرز سوریه توصیف کرد و افزود: هنگامی که دو سوری سوار بر یک موتورسیکلت به فاصله چند متری یک موضع متعلق به ارتش اسرائیل در منطقه قنیطره نزدیک شدند، این واقعه رخ داد، گرچه تا لحظه تهیه این خبر هیچ منبع بی طرفی ادعا و روایت صهیونیست‌ها را برای هدف قرار دادن این افراد تایید نکرده است.

با این حال رسانه‌های عبری تاکید کردند: این دومین حادثه طی یک روز است که در آن فردی به یک موضع اسرائیلی در جنوب سوریه نزدیک شده و نیرو‌ها او را هدف قرار داده‌اند.

یکی از این دو این حادثه در منطقه امنیتی، در نزدیکی روستای حمادیه، رخ داد، به اعتراف ارتش اسرائیل، تصاویر دوربین‌های نظارتی نشان می‌داد که فرد کشته شده غیرمسلح بوده و تنها یک تلفن همراه و مقداری پول به همراه داشته است. دو موضعی که این دو حادثه در آنها رخ داد، چند کیلومتر با یکدیگر فاصله دارند.

برچسب ها: عملیات ضد صهیونیستی ، سوریه ، ارتش اسرائیل
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

مهرداد اخلاقی وزیر پیشنهادی دفاع به مجلس معرفی شد

«تورم صفر» در پایتخت آغاز شد

تمام تصمیم‌های حکمرانی اقتصادی از پیوست‌های اجتماعی برخوردار باشند

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره رسانه‌ای ابوذر

عقبه‌ی اجتماعی ما و افشاگری مصر و امارات!

تصویر خروج ذلت‌بار آخرین نظامی و هواپیمای ارتش تروریست آمریکا از عراق

پیام تسلیت معاون اول رئیس‌جمهور به عراقچی

لندن باید پاسخگوی مشارکت در تجاوز نظامی علیه ایران باشد/احضار سفیر انگلیس

پدر، عشق، پسر

در سایه جنایات نتانیاهو؛ انتخابات رژیم صهیونیستی در بحران

نخبگان زمینه‌ساز پیروزی در جنگ تحمیلی دوم و سوم شدند

این اوراق ورق جنگ را برمی‌گرداند!

مهر هم رسید ولی کتاب درسی نرسید!

اکران خصوصی «جانشین»

آمریکا ۳۰ سال تهدید کرد؛ وقتی حمله کرد فهمیدیم هیچی نیست

قالیباف به ترامپ: بچرخ تا بچرخیم

پوتین: جهان تاب‌آوری ملت ایران را می‌ستاید 

بازی خطرناک اعراب با گسترش روابط با رژیم صهیونیستی در سایه نسل‌کشی و اشغال

جنگ «دستور کار» در نیویورک

حملات هوایی و موشکی عربستان به شمال یمن

زیر ضرب اطلاعات

جلسه سران قوا برگزار شد

افتتاح پایگاه آموزش نظامی جان‌فدا در میدان هفت تیر تهران

حشدالشعبی از فضای اربعین شکل گرفت

فرآیند جدید سوخت‌گیری با کارت بانکی چگونه است؟

خواهر وزیر امور خارجه درگذشت

۹ کشته در جنایت علیه ۳ خانواده

سوگلی‌های فدراسیون!

این محصولات آرایشی و بهداشتی را نخرید

یک «سپتامبر مشکوک» دیگر در آستانه ۷ اکتبر

عراق خالی از امریکا در زمین مقاومت

طلا‌های سرنوشت‌ساز

شماره ۷ رونالدو واگذار شد

کالابرگ حریف تورم نمی‌شود

قرائتی: حس پرسشگری را در آینده‌سازان تقویت کنید

تخته‌گاز پارس جنوبی برای تأمین گاز ایران پارسی

اسامی مدال‌آوران ایران تا پایان روز دوازدهم بازی‌های آسیایی

کشور‌های همسایه! تاریخ فراموش نمی‌کند

شدت ناترازی برق با توسعه انرژی‌های نو کاهش یافت

باید از پیروزی بزرگ در برابر آمریکا پاسداری کرد

مردم امریکا حقایق را بشنوند تصمیمات دیگری می‌گیرند

سایه اقتدار ایران بر سرزمین‌های دشمن

وقتی هیچکاک، کاپرا و چاپلین اصالت سرمایه را تحقیر کردند

قرعه مرگبار برای فرنگی و آزاد 

هشدار پژوهشگر صهیونیست درباره نسبت دادن حادثه پرواز فلای دبی به ایران/ با اتش بازی نکنید

غافلگیری‌های فناورانه برای دشمن داریم

توقیف ۲۴ صفحه مجازی اخلالگران بازار ارز

شکاف اجتماعی مسیر دشمن را هموار می‌کند

رؤیا‌های فراموش‌شده از جنگ دوازده‌روزه تاکنون!

ترامپ: اگر رای ندهید دموکرات‌ها مرا استیضاح می‌کنند

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
فضادادن به دیگری پادزهر خشم اجتماعی
خادم‌اهل بیت که سیدالشهدا (س) قبل از زیارت او را طلبید
از دست بعضی‌ها...
چه خبر است در مدارس انگلیس، فرانسه و ایران؟!
افتتاح پایگاه آموزش نظامی جان‌فدا در میدان هفت تیر تهران
نگاهی به پدیده «یچینگ»/ زن بردگی و رسوایی روی قایق‌های تفریحی
«حاج‌عباس» آن‌که در آغوش نصرالله آرام گرفت
این اوراق ورق جنگ را برمی‌گرداند!
گفت‌وگوی «جوان» با همسر مهندس شهید سجاد باقری از شهدای جنگ تحمیلی ۴۰روزه
رؤیا‌های فراموش‌شده از جنگ دوازده‌روزه تاکنون!
این محصولات آرایشی و بهداشتی را نخرید
فرآیند جدید سوخت‌گیری با کارت بانکی چگونه است؟
اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره رسانه‌ای ابوذر
«انسان‌رسانه» آزاده باید روایت جنگ را در دست بگیرد
گفت‌و‌گو با یکی از فرماندهان حشد الشعبی/ حشدالشعبی از فضای اربعین شکل گرفت
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار