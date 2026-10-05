دو عملیات ضد صهیونیستی در کمتر از ۲۴ ساعت در سوریه

جوان آنلاین: پایگاه خبری عبری زبان کیپا در گزارشی در این رابطه نوشت: دو سوری که سوار بر یک موتورسیکلت بودند، به یک موضع متعلق به ارتش اسرائیل در (منطقه اشغالی) جنوب سوریه نزدیک شدند و نیرو‌های اسرائیلی در جریان اقدامات برای بازداشت مظنونان به سوی آنها تیراندازی کردند.

به گزارش تسنیم، بر اساس روایت صهیونیستی که یکی از آنها زخمی و دیگری بازداشت شد. این حادثه چند ساعت پس از آن رخ داد که یک فلسطینی نیز هنگام تلاش برای نزدیک شدن به یک موضع دیگر در منطقه هدف گلوله قرار گرفت و کشته (شهید) شد.

این رسانه عبری زبان این حادثه‌های مذکور را غیرمعمول دیگر در مرز سوریه توصیف کرد و افزود: هنگامی که دو سوری سوار بر یک موتورسیکلت به فاصله چند متری یک موضع متعلق به ارتش اسرائیل در منطقه قنیطره نزدیک شدند، این واقعه رخ داد، گرچه تا لحظه تهیه این خبر هیچ منبع بی طرفی ادعا و روایت صهیونیست‌ها را برای هدف قرار دادن این افراد تایید نکرده است.

با این حال رسانه‌های عبری تاکید کردند: این دومین حادثه طی یک روز است که در آن فردی به یک موضع اسرائیلی در جنوب سوریه نزدیک شده و نیرو‌ها او را هدف قرار داده‌اند.

یکی از این دو این حادثه در منطقه امنیتی، در نزدیکی روستای حمادیه، رخ داد، به اعتراف ارتش اسرائیل، تصاویر دوربین‌های نظارتی نشان می‌داد که فرد کشته شده غیرمسلح بوده و تنها یک تلفن همراه و مقداری پول به همراه داشته است. دو موضعی که این دو حادثه در آنها رخ داد، چند کیلومتر با یکدیگر فاصله دارند.