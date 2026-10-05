تاکید عراقچی بر تقویت مناسبات تهران و بانکوک

جوان آنلاین: ناصرالدین حیدری، سفیر جمهوری اسلامی ایران در تایلند، امروز دوشنبه با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، دیدار و درباره آخرین وضعیت روابط تهران و بانکوک و چشم‌انداز‌های پیش‌رو گفت‌و‌گو کرد.



به گزارش تسنیم، وزیر امور خارجه با اشاره به جایگاه تایلند در جنوب شرق آسیا و اتحادیه آ. سه. آن، بر تقویت مناسبات تهران و بانکوک، به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی و تجاری، و فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و پارلمانی تأکید کرد.



در ادامه، ضمن مرور ابعاد مختلف روابط ایران و تایلند، زمینه‌های بهره‌گیری مؤثرتر از ظرفیت‌های متقابل و فراهم کردن بستر‌های جدید برای توسعه مناسبات دوجانبه مورد بررسی قرار گرفت.