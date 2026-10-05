کد خبر: 1382986
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تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۱
بين‌الملل » اخبار كلی

وحشت دو سوم اسرائیلی‌ها  از تکرار هفت اکتبر در سالگرد هفت اکتبر

در آستانه سومین سالگرد هفتم اکتبر، جامعه اسرائیل با تصویری از اضطراب، شکست و بن‌بست سیاسی روبه‌روست. تازه‌ترین نظرسنجی شبکه «کان» نشان می‌دهد ۶۷ درصد پاسخ‌دهندگان (حدود دو سوم) از احتمال تکرار رویدادی مشابه هفتم اکتبر ۲۰۲۳ نگرانند. این نگرانی تنها به افکار عمومی محدود نمی‌شود. ایال زامیر، رئیس ستاد ارتش اسرائیل، دیروز اعتراف کرد که ارتش در مأموریت اصلی خود، یعنی حفاظت از شهروندان اسرائیلی، ناکام مانده است. 
دو روز قبل بود که خانواده‌های موسوم به کشته‌شدگان هفت اکتبر در اسرائیل (شورای اکتبر) اعلام کردند یک تحقیق مستقل نشان داده نتانیاهو عامدانه اطلاعات را پنهان کرده و هشدار‌های مکرر درباره حمله حماس را نادیده گرفته است. یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون، نیز از حضور در مراسم رسمی دولتی خودداری کرد و گفت در مراسمی که افرادی که مسئولیت فاجعه را نمی‌پذیرند و از تشکیل کمیته تحقیق رسمی سر باز می‌زنند، شرکت نخواهد کرد. این نشان‌دهنده این است که پرونده ۷ اکتبر بعد از سه سال همچنان گشوده مانده و جامعه اسرائیلی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، چیزی که نظرسنجی‌ها نیز مهر تأیید بر آن می‌زنند. نتایج نظرسنجی جدید روزنامه معاریو که روز دو‌شنبه منتشر شد، نشان می‌دهد ۶۷ درصد اسرائیلی‌ها از تکرار حمله‌ای مشابه هفتم اکتبر ۲۰۲۳ هراس دارند. این نگرانی در میان رأی‌دهندگان ائتلاف حاکم ۶۵ درصد است، در حالی که در میان رأی‌دهندگان مخالف به سقف ۷۷ درصد می‌رسد. مؤسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل گزارش داده که تنها ۲۷ درصد اسرائیلی‌ها معتقدند اسرائیل در جنگ غزه پیروز شده و ۷۵ درصد خواهان تشکیل کمیته تحقیق رسمی درباره رویداد‌های هفتم اکتبر هستند. البته بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی می‌کوشد روایتی متفاوت ارائه کند. او دیروز در یک سخنرانی گفت که رهبران جهان به من می‌گویند: شما از اعماق فاجعه هفتم اکتبر برخاستید، شما فرقه‌گرایان مسلمان را شکست دادید و به بشریت امیدی را بخشیدید که نیرو‌های تاریکی می‌توانند شکست بخورند. او افزود: «و سپس بسیاری از آنها این را اضافه می‌کنند: کاش جوانانی ... نیز در میان ما رشد می‌کردند.» با این حال، یعقوب، پدر توم گودو هنگام سخنرانی نتانیاهو بر سر او فریاد کشید: «شما از پسرم در ۷ اکتبر محافظت نکردید و هزار و ۲۰۰ نفر در یک روز کشته شدند. این یک ننگ و رسوایی است. خون پسرم و هزار و ۲۰۰ نفر بر گردن شماست.» در بعد امنیتی، ایال زامیر، رئیس ستاد ارتش اسرائیل، در کنفرانسی به مناسبت سومین سالگرد هفتم اکتبر اعتراف کرد که ارتش در انجام مأموریت اصلی خود یعنی حفاظت از شهروندان اسرائیلی «فشل فاحش» کرده است. او تأکید کرد که ارتش در حال جمع‌بندی تحقیقات خود درباره این رویدادهاست و درس اصلی آن «نیاز به گسترش حاشیه امنیتی» و آمادگی برای «جنگ غافلگیرکننده» است.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: اسرائیل ، ۷ اکتبر ، جنگ
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