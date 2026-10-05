وزیر کشور وارد دوحه شد

جوان آنلاین: اسکندر مومنی، وزیر کشور، دقایقی قبل با استقبال رسمی عبدالعزیز بن فیصل وزیر دوله قطر وارد دوحه شد.

مومنی در این سفر که به دعوت رسمی خلیفه بن حمد بن خلیفه آل ثانی، وزیر کشور قطر انجام شده است، با همتای خود و برخی دیگر از مقامات قطری درباره مناسبات دوجانبه دیدار و گفت‌و‌گو می‌کند.

تبادل اطلاعات و همکاری عملیاتی در مبارزه با تروریسم و جرایم سازمان یافته، مبارزه با قاچاق مواد مخدر، امنیت مرزی و دریایی، امنیت سایبری و همکاری‌های پلیسی بین‌المللی از اهداف این سفر است.

مسائل و تحولات منطقه‌ای، همکاری در تأمین تجهیزات و فناوری‌های مرزی، مسائل کنسولی و اتباع و همکاری‌های آموزشی و دانشگاهی از دیگر اهداف این سفر است.

مومنی را در این سفر، دوستی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور، موسوی مشاور وزیر، معتمدیان استاندار تهران، آشوری استاندار هرمزگان، زارع استاندار بوشهر، خواجه‌نژاد مشاور وزیر و رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و جواهری مشاور وزیر و رئیس امور بین‌الملل وزارت کشور همراهی می‌کنند.