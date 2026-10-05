کد خبر: 1382976
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تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۴۰۵ - ۲۰:۰۳
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روایت آسوشیتدپرس از حمله ایران به پایگاه آمریکا در کویت؛ هشدار‌ها نادیده گرفته شد

3 خبرگزاری آسوشیتدپرس نزدیک به ۸ ماه پس از پاسخ تلافی‌جویانه ایران به یک پایگاه آمریکا در کویت، جزئیاتی از آن را روایت کرد و به نقل از نظامیان نوشت که هشدار‌ها در مورد حمله پهپادی ایران نادیده گرفته شد.

جوان آنلاین: آسوشیتدپرس امروز دوشنبه آغاز تحولات مربوط به حمله پهپادی ایران به پایگاه آمریکایی را در واقع مرتبط با ژوئن ۲۰۲۵ (خرداد ۱۴۰۴) دانست، زمانی که ایالات متحده تاسیسات هسته‌ای ایران را بمباران کرد.

به گزارش ایرنا، این رسانه نوشت: در پی احتمال وقوع حمله متقابل علیه نظامیان آمریکایی در کویت، برنامه‌ریزان نیرو‌ها را به «بندر شعیبه» منتقل کردند. ارتش به دلیل تصور امن‌تر بودنِ این مکان، دهه‌ها از آن استفاده می‌کرد.

خبرگزاری آسوشیتدپرس با ۱۳ نظامی آمریکایی، عمدتا افسرانی که در آنجا مسوولیت‌های کلیدی بر عهده داشتند یا از جلسات توجیهی سطح بالا آگاه بودند، گفت‌و‌گو کرد. بسیاری از آنها گفتند که پنتاگون هم‌زمان با آغاز «عملیات خشم حماسی» (Operation Epic Fury)، تهدید‌های ایران را به اندازه کافی جدی نگرفته است.

بر اساس این گزارش، این در حالی بود که ارزیابی‌ها نشان می‌داد آن محل در برابر حملات پهپادی دفاع‌پذیری کافی ندارد و گزارش‌های اطلاعاتی حاکی از آن بود که آنجا احتمالا هدف ایران قرار خواهد گرفت. آنها همچنین گفتند که این یگان می‌توانست وظایف خود را از مکانی امن‌تر در خارج از کویت انجام دهد.

پس از وقوع حمله، بسیاری از مجروحان که برخی از آنها دهه‌ها سابقه خدمت و تجربه رزمی داشتند، به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفتند که به فرماندهان هشدار داده شده بود که این تأسیسات (ساختمانی مستطیل‌شکل با دیواره‌های چوبی در یک بندر فعال و منطقه صنعتی در جنوب شهر کویت) در برابر حمله پهپادی به‌شدت آسیب‌پذیر است.

به گفته نظامیان، آن هشدار نادیده گرفته شد. برخی نیز اظهار داشتند که افسران ارشد اصرار بر اعلام وضعیت عادی (پایان خطر) داشتند، اما از روایت‌های آنها مشخص نیست چه کسی در نهایت تصمیم گرفت نیرو‌ها را از پناهگاه‌های امن‌تر مجاور خارج کند.

در این گزارش آمده است: پشتیبانی هوایی آمریکا برای «بندر شعیبه» محدود به یک سامانه پدافند موشکی «پاتریوت» در نزدیکی «پایگاه عریف‌جان» (Camp Arifjan) بود که برای سرنگونی پهپاد‌های ایرانی کارایی مناسبی نداشت.

هفت نظامی آمریکا، از جمله افسران ارشد مستقر در آنجا، بیان کردند که نیرو‌های مستقر در بندر شعیبه در حالی راهی جنگ شدند که هیچ طرح جامعی برای مدیریت وضعیت تلفات انبوه تدوین نکرده بودند.

یک مقام مطلع از تحقیقات ارتش، فاش کرد که ارتش تحقیقات خود درباره این حمله را در ماه ژوئن (خرداد) به پایان رسانده، اما به دلیل لزوم حذف یا سانسور اطلاعات حساس، هنوز گزارشی در این باره منتشر نکرده است.

برچسب ها: ایران ، پایگاه‌های آمریکا ، کویت
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