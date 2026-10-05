جوان آنلاین: رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از کاهش ۱۷ درصدی تصادفات فوتی پایتخت در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ و کاهش ۱۲ درصدی ترافیک در مهرماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

به گزارش «جوان»، سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور با اشاره به آمار تصادفات پایتخت گفت: در نیمه نخست سال گذشته، ۳۶۵ نفر در تصادفات تهران جان باختند که این رقم در نیمه نخست امسال به ۳۰۴ نفر کاهش یافته و ۶۱ نفر کمتر از سال گذشته قربانی تصادفات شده‌اند. وی افزود: موتورسیکلت‌سواران با ۴۹ درصد همچنان بیشترین سهم را در میان جان‌باختگان تصادفات دارند و مهم‌ترین عامل فوت آنان، ضربه به سر و استفاده نکردن از کلاه ایمنی است.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، عدم توجه به جلو با ۳۵ درصد و ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه با ۳۳ درصد را دو عامل اصلی وقوع تصادفات اعلام کرد و گفت استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی و تخطی از سرعت مطمئنه، نقش مهمی در این حوادث دارد. موسوی‌پور درباره وضعیت ترافیکی مهرماه نیز اظهار کرد: با اجرای مجموعه‌ای از اقدامات پیشگیرانه، از جمله استقرار نیرو در نقاط گلوگاهی، مدیریت تردد اطراف مدارس، کنترل وسایل نقلیه سنگین و برخورد با تخلفات ساکن، ترافیک مهرماه ۱۴۰۵ نسبت به مهرماه ۱۴۰۴، ۱۲ درصد کاهش یافت. وی این کاهش را حاصل اقدامات پلیس و مشارکت و همراهی شهروندان دانست.