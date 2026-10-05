مس رفسنجان به یک قدمی صدر رسید؛ برد شیرین برای پارس جنوبی

تیم‌های فوتبال مس رفسنجان و پارس جنوبی جم با پیروزی مقابل حریفان خود فاصله با صدر جدول را به یک امتیاز کاهش دادند.

جوان آنلاین: روز دوم از هفته چهارم لیگ دسته اول امروز دوشنبه ۱۳ مهر با انجام ۴ بازی پیگیری شد که طی آن مس رفسنجان و پارس جنوبی جم با پیروزی مقابل حریفان خود به یک قدمی صدر جدول رسیدند.

در اولین بازی امروز مصاف نیروی زمینی و مس کرمان برنده نداشت و دو تیم به نتیجه تساوی بدون گل دست یافتند. در دومین بازی بعثت کرمانشاه با نتیجه ۲ بر یک پالایش نفت بندرعباس را از پیش رو برداشت. امین اسدی و سعید حسین پور برای بعثت و مرتضی خراسانی برای پالایش نفت گلزنی کردند.

هوادار تهران در ادامه نتایج ضعیف خود مقابل پارس جنوبی جم در دقایق پایانی بازی را با یک گل واگذار کرد. حسین زامهران زننده تنها گل این بازی بود.

در آخرین بازی امروز نیز تیم‌های مس رفسنجان و آریو اسلامشهر رو در روی هم قرار گرفتند که شاگردان فرشاد پیوس در مس رفسنجان موفق شدند با یک گل میهمان خود را شکست دهند. وحید حیدریه گل سه امتیازی مس را در این بازی به ثمر رساند تا این تیم با ۸ امتیاز به رده دوم صعود کند.

نتایج بازی‌های امروز هفته چهارم لیگ دسته اول فوتبال به شرح زیر است:

* نیروی زمینی صفر - مس کرمان صفر

* بعثت کرمانشاه ۲ - پالایش نفت بندرعباس یک

* هوادار صفر - پارس جنوبی جم یک

* مس رفسنجان یک - آریو اسلامشهر صفر