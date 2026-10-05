رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به برنامه‌های این سازمان برای تقویت بدنه کارشناسی و عملیاتی، از صدور مجوز جذب ۴۸۰ نیرو خبر داد و گفت که با تأمین اعتبار، توسعه و تجهیز پاسگاه‌های محیط‌بانی با جدیت دنبال می‌شود.

جوان آنلاین: شینا انصاری روز دوشنبه در نشست هم‌اندیشی با فعالان محیط‌زیست ایلام، بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت نهاد‌های مردمی در پیوند با حفاظت از منابع و زیست‌بوم طبیعی در مناطق مختلف کشور تاکید کرد.

به گزارش ایرنا، وی افزود: سازمان حفاظت محیط‌زیست بها پشتوانه محیط‌بانان دلسوز، برای پاسداری از جنگل‌های زاگرس تمام‌قد ایستاده است و از هیچ کوششی در این راه فروگذار نخواهد کرد.

رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست در ادامه یادآور شد: نگاه ویژه استاندار ایلام به مسائل زیست‌بومی و پیشینه وی در تعامل با تشکل‌های مردمی، سرمایه‌ای گرانسنگ برای استان به شمار می‌رود.

انصاری، استان ایلام را گنجینه‌ای از طبیعت بی‌همتا در ایران دانست و بیان کرد: بهره‌گیری از پشتوانه علمی دانشگاه‌ها و توان تخصصی فعالان این حوزه برای رفع چالش‌های موجود، از ضرورت‌های انکارناپذیر است.

وی ادامه داد: پیامد‌های جنگ، تحریم‌های ظالمانه، خشکسالی‌های پی‌درپی و ناترازی انرژی، فشار‌های سنگینی بر محیط‌زیست وارد کرده است و با این وجود، دولت و سازمان محیط‌زیست با پایبندی به تعهدات خود، اجازه توقف برنامه‌های حفاظتی را نداده‌اند.

معاون رییس‌جمهور، عدالت زیست‌بومی و آموزش از دوران کودکی را از برنامه‌های بنیادین سازمان خواند و افزود: در حوزه محدودیت منابع انرژی در نیمه دوم سال، باید با یاری بخش‌های فرهنگی، مدیریت مصرف و بهینه‌سازی را در صدر برنامه‌ها قرار دهیم.

انصاری با اشاره به چالش‌های زیرساختی در مدیریت پسماند و فاضلاب، گفت: مشکلات انباشته‌شده در شبکه فاضلاب و جایگاه‌های زباله، موضوعی مشترک میان استان‌ها و دستاورد سال‌ها بی‌توجهی است، اما دولت چهاردهم با جدیت برای گره‌گشایی از این چالش‌ها گام برمی‌دارد.

وی بیان کرد: از همکاران خود خواسته‌ام با همکاری دانشگاه‌ها، برنامه‌ای روشن برای پاسداری از جنگل‌های زاگرس تدوین کنند.

رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: همچنین، ارتقا سطح حفاظتی مناطق دارای قابلیت برای تبدیل به پارک ملی و ایجاد کریدور حیات‌وحش، در شمار اولویت‌های اصلی سازمان قرار دارد.

حفاظت از جنگل‌های زاگرس، کاهش میزان آلاینده‌های صنعتی در استان، صیانت از گونه‌های مختلف جانوری استان و ایجاد کمربند سبز با کاشت درخت از جمله مباحثی بود که فعالان و کنشگران ایلامی حوزه محیط زیست مطرح کردند.

رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست صبح امروز (دوشنبه) از طریق فرودگاه شهدای ایلام وارد استان شد و مورد استقبال رسمی استاندار قرار گرفت.

حضور در گلزار شهدای گمنام و ادای احترام به مقام شامخ شهدا، دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام، دیدار با کارکنان و محیط‌بانان، تکریم خانواده شهدای محیط‌بان و دیدار با پیرترین محیط‌بان کشور از برنامه‌های نخستین روز سفر وی است.

دیدار با خانواده شهید مرزبان جنگ رمضان، بازدید از طرح سبز زیست‌محیطی و تصفیه‌خانه شهر ایوان و نشست با دانشگاهیان و سازمان‌های مردم‌نهاد زیست‌محیطی نیز در برنامه سفر شینا انصاری رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست قرار دارد.

بازدید از صنایع استان و امضای تفاهم‌نامه با پالایشگاه گاز ایلام، بازدید از منطقه حفاظت شده کولگ، افتتاح پاسگاه تنگ تاریکه و حضور در نشست شورای اداری استان از دیگر برنامه‌های سفر دو روزه وی به ایلام است.

استان ایلام با برخورداری از عرصه‌های گسترده جنگلی و طبیعی و ۴۳۰ کیلومتر مرز مشترک با عراق، شرایط ویژه‌ای در حوزه محیط‌زیست دارد.

حفاظت از جنگل‌ها، مقابله با آتش‌سوزی، حفظ پوشش گیاهی و مدیریت آثار خشکسالی از مسائل مهم این حوزه در استان است.