کد خبر: 1382956
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۴۰۵ - ۱۹:۲۷
جامعه » اخبار كلی

رییس سازمان محیط‌زیست: مجوز جذب ۴۸۰ نیرو در محیط‌زیست صادر شد

3 رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به برنامه‌های این سازمان برای تقویت بدنه کارشناسی و عملیاتی، از صدور مجوز جذب ۴۸۰ نیرو خبر داد و گفت که با تأمین اعتبار، توسعه و تجهیز پاسگاه‌های محیط‌بانی با جدیت دنبال می‌شود.

جوان آنلاین: شینا انصاری روز دوشنبه در نشست هم‌اندیشی با فعالان محیط‌زیست ایلام، بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت نهاد‌های مردمی در پیوند با حفاظت از منابع و زیست‌بوم طبیعی در مناطق مختلف کشور تاکید کرد.

به گزارش ایرنا، وی افزود: سازمان حفاظت محیط‌زیست بها پشتوانه محیط‌بانان دلسوز، برای پاسداری از جنگل‌های زاگرس تمام‌قد ایستاده است و از هیچ کوششی در این راه فروگذار نخواهد کرد.

رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست در ادامه یادآور شد: نگاه ویژه استاندار ایلام به مسائل زیست‌بومی و پیشینه وی در تعامل با تشکل‌های مردمی، سرمایه‌ای گرانسنگ برای استان به شمار می‌رود.

انصاری، استان ایلام را گنجینه‌ای از طبیعت بی‌همتا در ایران دانست و بیان کرد: بهره‌گیری از پشتوانه علمی دانشگاه‌ها و توان تخصصی فعالان این حوزه برای رفع چالش‌های موجود، از ضرورت‌های انکارناپذیر است.

وی ادامه داد: پیامد‌های جنگ، تحریم‌های ظالمانه، خشکسالی‌های پی‌درپی و ناترازی انرژی، فشار‌های سنگینی بر محیط‌زیست وارد کرده است و با این وجود، دولت و سازمان محیط‌زیست با پایبندی به تعهدات خود، اجازه توقف برنامه‌های حفاظتی را نداده‌اند.

معاون رییس‌جمهور، عدالت زیست‌بومی و آموزش از دوران کودکی را از برنامه‌های بنیادین سازمان خواند و افزود: در حوزه محدودیت منابع انرژی در نیمه دوم سال، باید با یاری بخش‌های فرهنگی، مدیریت مصرف و بهینه‌سازی را در صدر برنامه‌ها قرار دهیم.

انصاری با اشاره به چالش‌های زیرساختی در مدیریت پسماند و فاضلاب، گفت: مشکلات انباشته‌شده در شبکه فاضلاب و جایگاه‌های زباله، موضوعی مشترک میان استان‌ها و دستاورد سال‌ها بی‌توجهی است، اما دولت چهاردهم با جدیت برای گره‌گشایی از این چالش‌ها گام برمی‌دارد.

وی بیان کرد: از همکاران خود خواسته‌ام با همکاری دانشگاه‌ها، برنامه‌ای روشن برای پاسداری از جنگل‌های زاگرس تدوین کنند.

رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: همچنین، ارتقا سطح حفاظتی مناطق دارای قابلیت برای تبدیل به پارک ملی و ایجاد کریدور حیات‌وحش، در شمار اولویت‌های اصلی سازمان قرار دارد.

حفاظت از جنگل‌های زاگرس، کاهش میزان آلاینده‌های صنعتی در استان، صیانت از گونه‌های مختلف جانوری استان و ایجاد کمربند سبز با کاشت درخت از جمله مباحثی بود که فعالان و کنشگران ایلامی حوزه محیط زیست مطرح کردند.

رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست صبح امروز (دوشنبه) از طریق فرودگاه شهدای ایلام وارد استان شد و مورد استقبال رسمی استاندار قرار گرفت.

حضور در گلزار شهدای گمنام و ادای احترام به مقام شامخ شهدا، دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام، دیدار با کارکنان و محیط‌بانان، تکریم خانواده شهدای محیط‌بان و دیدار با پیرترین محیط‌بان کشور از برنامه‌های نخستین روز سفر وی است.

دیدار با خانواده شهید مرزبان جنگ رمضان، بازدید از طرح سبز زیست‌محیطی و تصفیه‌خانه شهر ایوان و نشست با دانشگاهیان و سازمان‌های مردم‌نهاد زیست‌محیطی نیز در برنامه سفر شینا انصاری رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست قرار دارد.

بازدید از صنایع استان و امضای تفاهم‌نامه با پالایشگاه گاز ایلام، بازدید از منطقه حفاظت شده کولگ، افتتاح پاسگاه تنگ تاریکه و حضور در نشست شورای اداری استان از دیگر برنامه‌های سفر دو روزه وی به ایلام است.

استان ایلام با برخورداری از عرصه‌های گسترده جنگلی و طبیعی و ۴۳۰ کیلومتر مرز مشترک با عراق، شرایط ویژه‌ای در حوزه محیط‌زیست دارد.

حفاظت از جنگل‌ها، مقابله با آتش‌سوزی، حفظ پوشش گیاهی و مدیریت آثار خشکسالی از مسائل مهم این حوزه در استان است.

برچسب ها: سازمان محیط زیست ، محیط بانی ، صدور مجوز
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

مهرداد اخلاقی وزیر پیشنهادی دفاع به مجلس معرفی شد

آمریکا میان پذیرش شکست و بحران اقتصادی

«تورم صفر» در پایتخت آغاز شد

تمام تصمیم‌های حکمرانی اقتصادی از پیوست‌های اجتماعی برخوردار باشند

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره رسانه‌ای ابوذر

عقبه‌ی اجتماعی ما و افشاگری مصر و امارات!

تصویر خروج ذلت‌بار آخرین نظامی و هواپیمای ارتش تروریست آمریکا از عراق

پیام تسلیت معاون اول رئیس‌جمهور به عراقچی

لندن باید پاسخگوی مشارکت در تجاوز نظامی علیه ایران باشد/احضار سفیر انگلیس

پدر، عشق، پسر

۳ میلیون سگ ولگرد و ۴۴۵ هزار حیوان گزیدگی خسارت دخالت در حیات وحش

در سایه جنایات نتانیاهو؛ انتخابات رژیم صهیونیستی در بحران

نخبگان زمینه‌ساز پیروزی در جنگ تحمیلی دوم و سوم شدند

مهر هم رسید ولی کتاب درسی نرسید!

این اوراق ورق جنگ را برمی‌گرداند!

آمریکا ۳۰ سال تهدید کرد؛ وقتی حمله کرد فهمیدیم هیچی نیست

قالیباف به ترامپ: بچرخ تا بچرخیم

اکران خصوصی «جانشین»

پوتین: جهان تاب‌آوری ملت ایران را می‌ستاید 

جنگ «دستور کار» در نیویورک

حملات هوایی و موشکی عربستان به شمال یمن

بازی خطرناک اعراب با گسترش روابط با رژیم صهیونیستی در سایه نسل‌کشی و اشغال

زیر ضرب اطلاعات

جلسه سران قوا برگزار شد

حشدالشعبی از فضای اربعین شکل گرفت

فرآیند جدید سوخت‌گیری با کارت بانکی چگونه است؟

خواهر وزیر امور خارجه درگذشت

سوگلی‌های فدراسیون!

۹ کشته در جنایت علیه ۳ خانواده

افتتاح پایگاه آموزش نظامی جان‌فدا در میدان هفت تیر تهران

یک «سپتامبر مشکوک» دیگر در آستانه ۷ اکتبر

این محصولات آرایشی و بهداشتی را نخرید

عراق خالی از امریکا در زمین مقاومت

طلا‌های سرنوشت‌ساز

شماره ۷ رونالدو واگذار شد

کالابرگ حریف تورم نمی‌شود

قرائتی: حس پرسشگری را در آینده‌سازان تقویت کنید

تخته‌گاز پارس جنوبی برای تأمین گاز ایران پارسی

اسامی مدال‌آوران ایران تا پایان روز دوازدهم بازی‌های آسیایی

کشور‌های همسایه! تاریخ فراموش نمی‌کند

شدت ناترازی برق با توسعه انرژی‌های نو کاهش یافت

باید از پیروزی بزرگ در برابر آمریکا پاسداری کرد

مردم امریکا حقایق را بشنوند تصمیمات دیگری می‌گیرند

سایه اقتدار ایران بر سرزمین‌های دشمن

وقتی هیچکاک، کاپرا و چاپلین اصالت سرمایه را تحقیر کردند

قرعه مرگبار برای فرنگی و آزاد 

هشدار پژوهشگر صهیونیست درباره نسبت دادن حادثه پرواز فلای دبی به ایران/ با اتش بازی نکنید

غافلگیری‌های فناورانه برای دشمن داریم

توقیف ۲۴ صفحه مجازی اخلالگران بازار ارز

شکاف اجتماعی مسیر دشمن را هموار می‌کند

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
فضادادن به دیگری پادزهر خشم اجتماعی
خادم‌اهل بیت که سیدالشهدا (س) قبل از زیارت او را طلبید
از دست بعضی‌ها...
چه خبر است در مدارس انگلیس، فرانسه و ایران؟!
افتتاح پایگاه آموزش نظامی جان‌فدا در میدان هفت تیر تهران
نگاهی به پدیده «یچینگ»/ زن بردگی و رسوایی روی قایق‌های تفریحی
«حاج‌عباس» آن‌که در آغوش نصرالله آرام گرفت
این اوراق ورق جنگ را برمی‌گرداند!
گفت‌وگوی «جوان» با همسر مهندس شهید سجاد باقری از شهدای جنگ تحمیلی ۴۰روزه
رؤیا‌های فراموش‌شده از جنگ دوازده‌روزه تاکنون!
این محصولات آرایشی و بهداشتی را نخرید
فرآیند جدید سوخت‌گیری با کارت بانکی چگونه است؟
اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره رسانه‌ای ابوذر
«انسان‌رسانه» آزاده باید روایت جنگ را در دست بگیرد
گفت‌و‌گو با یکی از فرماندهان حشد الشعبی/ حشدالشعبی از فضای اربعین شکل گرفت
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار