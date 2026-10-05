افشای حمایت نظامی آمریکا از عربستان در تجاوز به یمن

روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارشی فاش کرد که بیش از ۲۰۰ تحلیلگر اطلاعاتی و نظامی آمریکایی به عربستان در تجاوز به یمن کمک می‌کنند.

جوان آنلاین: روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز امروز دوشنبه در گزارشی فاش کرد که مزدوران تحت حمایت عربستان و نیرو‌های ریاض علیه حوثی‌ها اعلام جنگ کرده‌اند. به گفته مقامات کنونی و پیشین آمریکا، بیش از ۲۰۰ تحلیلگر اطلاعاتی و نظامی ایالات متحده در عربستان حضور دارند و به این کشور در ارائه کمک به مزدوران کمک می‌کنند.

به گزارش مهر، به گفته یک مقام فعلی و یک مقام سابق آمریکایی، بیش از ۲۰۰ تحلیلگر اطلاعاتی و نظامی آمریکایی در مراکز فرماندهی داخل پادشاهی به دولت عربستان سعودی کمک می‌کنند و به تجزیه و تحلیل و انتخاب اهداف در یمن کمک می‌کنند.

نیویورک تایمز افزود: افراد آگاه افزودند که آمریکا همچنین سوخت رسانی هوایی را برای هواپیما‌های جنگی سعودی که گشت‌های هوایی انجام می‌دهند، فراهم می‌کند.