سامانه بارشی جدید در راه غرب کشور؛ هشدار به مسافران جاده چالوس

یک کارشناس هواشناسی با اشاره به ورود موج جدید بارشی به غرب و شمال‌غرب کشور از روز سه‌شنبه (۱۴ مهر) و چهارشنبه (۱۵ مهر)، گفت: از سه‌شنبه شب احتمال بارندگی در تهران وجود دارد.

جوان آنلاین: محمد اصغری، کارشناس هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، اظهار کرد: اگرچه نقشه‌های هواشناسی در لایه‌های مختلف جوی نشان می‌دهند امروز (دوشنبه، ۱۳ مهر) در بیشتر مناطق کشور شرایط جوی آرامی حاکم است، اما محاسبه ضرایب ناپایداری نشان می‌دهد هر لحظه احتمال تشکیل ابر‌های ضخیم و وقوع رگبار‌های شدید و سیل‌آسا وجود دارد.

وی افزود: این ناپایداری‌ها به‌ویژه در ساعات بعدازظهر در استان‌های کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، چهارمحال و بختیاری و حتی غرب اصفهان می‌تواند تشدید شود.

اصغری بیان کرد: در شهر‌هایی مانند دره‌شهر، کوهدشت، الیگودرز، خوانسار، فارسان، سرپل‌ذهاب، پاوه و کامیاران لازم است احتیاط بیشتری صورت گیرد.

وی یادآور شد: استان‌های گیلان و مازندران نیز همچنان با آسمان ابری و بارش‌های گاه‌وبیگاه مواجه هستند.

این کارشناس هواشناسی با اشاره به ورود موج جدید بارشی به کشور گفت: از روز سه‌شنبه (۱۴ مهر) و چهارشنبه (۱۵ مهر)، موج جدید بارشی از غرب و شمال‌غرب وارد کشور می‌شود و استان‌های بیشتری را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

تهران از سه‌شنبه شب بارانی می‌شود

وی ادامه داد: با ورود این موج بارشی، استان‌های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی، زنجان، قزوین، همدان، مرکزی، البرز و قم نیز درگیر ناپایداری‌های جوی خواهند شد.

اصغری همچنین درباره وضعیت جوی تهران اظهار کرد: از سه‌شنبه شب احتمال بارندگی در تهران وجود دارد.

وی در پایان با هشدار ویژه به مسافران شمال کشور خاطرنشان کرد: روز چهارشنبه، به‌خصوص در ساعات بعدازظهر، در مسیر جاده چالوس و ارتفاعات شمال کشور ناپایداری شدید، بارندگی و حتی احتمال ریزش سنگ وجود دارد و مسافران باید با احتیاط بیشتری در این مسیر‌ها تردد کنند.