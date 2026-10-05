کد خبر: 1382920
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تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۴۰۵ - ۱۷:۵۲
سیاست » اخبار کلی
عراقچی:

ایران قاطعانه از منافع و امنیت ملی خود دفاع می‌کند

3 وزیر امور خارجه کشورمان گفت: ما قاطعانه از منافع و امنیت ملی خود دفاع کرده و خواهیم کرد و در عین حال هیچ‌گاه در استفاده از ابراز دیپلماسی برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها درنگ نکرده‌ایم.

جوان آنلاین: آرارات میرزویان وزیر امور خارجه جمهوری ارمنستان که در راس یک هیات دیپلماتیک به تهران سفر کرده است، صبح امروز دوشنبه با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار درباره روابط تهران – ایروان گفت‌و‌گو و تبادل نظر شد و طرفین ضمن مرور روند رو به رشد همکاری‌های دوجانبه در زمینه‌های گوناگون مورد علاقه دو کشور، بر عزم رهبران ایران و ارمنستان برای توسعه و تعمیق روابط تاکید کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به پیوند‌های دیرینه و دیرپای دو ملت ایران و ارمنستان، رویکرد جمهوری اسلامی ایران در تلاش برای گسترش مناسبات با همسایگان، به ویژه در حوزه قفقاز و آسیای مرکزی را مورد تاکید قرار داد.

وی تصریح کرد جمهوری اسلامی ارزش و اهمیت ویژه‌ای برای روابط دوستانه و همواره رو به رشد با ارمنستان قائل است و تقویت روز افزون تعاملات و روابط با کشور‌های منطقه قفقاز و آسیای مرکزی را ضامن امنیت و صلح برای کل کشور‌های منطقه و تامین کننده رشد و رفاه اقتصادی ملت‌های منطقه می‌داند.

وزیر امور خارجه ارمنستان با ابراز خوشوقتی از سفر به تهران، بر ماهیت راهبردی روابط ایران و ارمنستان و استمرار و اهتمام ایروان نسبت به گسترش همکاری‌ها با ایران تاکید کرد و ابراز امیدواری نمود با امضای موافقتنامه مشارکت جامع راهبردی ایران و ارمنستان، روابط دو کشور بیش از پیش تعمیق یابد.

وزرای امور خارجه ایران و ارمنستان در این دیدار در خصوص راه‌های تقویت بیش از پیش همکاری‌ها در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، تجاری، حمل و نقل و انرژی رایزنی کردند.

در این دیدار همچنین درباره تحولات منطقه قفقاز و جنوب و غرب آسیا گفت‌و‌گو و تبادل نظر شد.

وزیر امور خارجه کشورمان با تبیین مواضع جمهوری اسلامی ایران راجع به اهمیت صلح و ثبات در قفقاز، از ادامه روند مثبت تعاملات و روابط بین جمهوری ارمنستان و جمهوری آذربایجان ابراز خوشوقتی کرد و آمادگی ایران را برای تداوم گفت‌و‌گو‌ها و همکاری‌های چند جانبه از جمله در چهارچوب ۳+۳ برای کمک به تثبیت روند صلح و تقویت ارتباطات و همکاری‌های متطقه‌ای اعلام کرد.

عراقچی همچنین بر اهمیت توجه به پیامد‌ها و نگرانی‌های ناشی از حضور و مداخله طرف‌های ثالث در امور منطقه قفقاز تاکید کرد و صلح و ثبات پایدار در منطقه را در گرو حل و فصل مسائل منطقه توسط خود کشور‌های منطقه و جلوگیری از مداخلات نیرو‌های فرامنطقه‌ای دانست.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین همتای ارمنی را در جریان تحولات منطقه غرب آسیا، به ویژه خلیج فارس و تنگه هرمز قرار داد و با اشاره به پیامد‌های مخرب و خطرناک تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران که علت و عامل اصلی ناامنی در کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز است، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران قاطعانه از منافع و امنیت ملی خود دفاع کرده و خواهد کرد و در عین حال هیچ‌گاه در استفاده از ابراز دیپلماسی برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها درنگ نکرده است.

در این دیدار درباره هماهنگی‌های طرفین در سطح سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌ها و ترتیبات چندجانبه نیز گفت‌و‌گو و تبادل نظر شد.

برچسب ها: سید عباس عراقچی ، ایران ، ایروان
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