جوان آنلاین: مرکز هماهنگی عملیات انسانی یمن امروز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای رسمی به تمامی شرکت‌های هواپیمایی فعال در آسمان عربستان سعودی درباره خطرات تردد در این منطقه هشدار جدی داد.

به گزارش تسنیم، در این بیانیه، فضای هوایی عربستان سعودی به عنوان صحنه عملیات نیرو‌های مسلح یمن اعلام شده و تأکید شده است که تحولات نظامی در آن جریان خواهد داشت.

این هشدار در شرایطی صادر می‌شود که تنش‌ها در منطقه در پی ادامه تجاوزات عربستان سعودی به یمن و اقدامات متقابل نیرو‌های مسلح یمن، به شدت افزایش یافته است.

این هشدار در ادامه تنش‌های فزاینده میان یمن و عربستان سعودی صادر می‌شود. نیرو‌های مسلح یمن در ماه‌های اخیر بار‌ها تأکید کرده‌اند که در صورت ادامه تجاوزات و محاصره، دامنه عملیات خود را گسترش خواهند داد.

پیش‌تر نیز مقامات یمنی هشدار داده بودند که فضای هوایی عربستان و مناطق حساس این کشور در تیررس نیرو‌های مسلح یمن قرار دارد. این بیانیه در حالی منتشر می‌شود که شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی همچنان از حریم هوایی عربستان برای پرواز‌های خود استفاده می‌کنند و ممکن است در معرض خطرات ناشی از تحولات نظامی قرار گیرند.