کد خبر: 1382916
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تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۴۰۵ - ۱۷:۴۴
سیاست » اخبار کلی
مخبر:

ایران با نخبگان و ظرفیت‌هایش می‌تواند ابرقدرت شود

3 مشاور و دستیار مقام معظم رهبری با تأکید بر نقش‌آفرینی نخبگان جوان در عبور کشور از شرایط حساس کنونی گفت: امروز در یک پیچ تاریخی قرار داریم، اما قطعا پیروز جنگی که آمریکا علیه ایران تحمیل کرده است، جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

جوان آنلاین: محمد مخبر در دیدار با جمعی از نخبگان جوان کشور، با اشاره به شرایط پس از جنگ اظهار داشت: غیرت دینی و ملی نخبگان بعد از جنگ غلیان کرد و این موضوع نشان داد که در سخت‌ترین شرایط نیز ظرفیت‌های علمی، تخصصی و نیروی انسانی کشور می‌تواند به میدان بیاید و مسیر پیشرفت را ادامه دهد.

وی افزود: دنیا امروز از سطح تاب‌آوری ایران اظهار شگفتی کرده و این تاب‌آوری نشان می‌دهد که ظرفیت‌های کشور در شرایط سخت، بسیار بیشتر از آن چیزی است که دشمن تصور می‌کند.

مشاور و دستیار مقام معظم رهبری با اشاره به تلاش‌های چندساله آمریکا برای ساخت هژمونی در منطقه و جهان تصریح کرد: آمریکا سال‌ها برای ایجاد این هژمونی سرمایه‌گذاری کرده بود، اما مقاومت ایران در چند ماه اخیر بسیاری از این معادلات را از بین برد و نشان داد که ساختار‌های به ظاهر مستحکم نیز قابل تغییر هستند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: این جنگ یک واقعیت مهم را ثابت کرد و آن اینکه گره‌ها بازشدنی است. امروز هر نخبه باید از خود بپرسد «من کجای این کشور هستم؟ نظام مسائل من چیست و چه گره‌ای می‌توانم باز کنم؟ ظرفیت من چیست؟ ظرفیت کشور چیست؟ من باید چه اقدامی انجام دهم»؛ بعد از آن نوبت ماست که از نخبگان حمایت کنیم و زمینه را برای به ثمر نشستن ایده‌ها و توانمندی‌های آنان فراهم آوریم.

وی با تأکید بر ظرفیت‌های گسترده ایران خاطرنشان کرد: کشور عزیز ما کشور ثروتمندی است و ممزوج شدن نخبگی با منابع طبیعی و ظرفیت ژئوپلیتیک ایران می‌تواند مثلث ابرقدرتی را برای کشور به ارمغان بیاورد؛ به شرط تلاش، کار منظم و استمرار که نقشه راهی نتیجه بخش خواهد بود.

مخبر افزود: امروز فقط یک تنگه هرمز ایران دنیا را تحت تأثیر خود قرار داده است؛ بنابراین باید ظرفیت‌های کشور را شناخت و برای تبدیل آنها به قدرت و ارزش افزوده برنامه داشت و همچنین دشمن نیز بداند ایران هنوز برگ‌های مهمی دارد که رو نکرده است.

مشاور و دستیار مقام معظم رهبری با توصیه به نخبگان برای حرکت به سمت حل مسائل کشور گفت: به سمت تنظیم‌گری در مسائل کشور بروید. کار نظام زمین نمی‌ماند؛ مهم این است که شما خودتان را در این روز‌های ماندگار، با اقدام و عمل، در فهرست حامیان کشورتان ثبت کنید.

وی با تأکید بر ضرورت مشارکت عمومی در حل مسائل ادامه داد: نهضت حل مسأله مردمی راه بیندازید و اجازه ندهید ظرفیت نخبگی در چارچوب‌های محدود اداری متوقف شود.

مخبر با اشاره به مسیر فعالیت حرفه‌ای نخبگان اظهار کرد: لزوما گرفتن شغل و پست دولتی برای یک نخبه بهترین مسیر برای اثرگذاری نیست و ممکن است حضور در یک پست دولتی، در برخی موارد از ظرفیت واقعی او برای حل مسائل کشور کم کند.

وی افزود: بهره‌وری را بالا ببرید؛ با این کار هم بخشی از کار کشور را درست کرده‌اید و هم برای خودتان خلق ثروت می‌کنید.

مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در پایان با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان نخبگان گفت: یقین دارم می‌توانید کار‌های بزرگی انجام دهید، به شرط آنکه با یکدیگر باشید و ظرفیت‌های خود را در کنار هم قرار دهید.

در این جلسه بیش از ۲۰ نفر از نخبگان کشور در حوزه‌های هوش مصنوعی، ارتباطات، اقتصاد، پزشکی، فناوری‌های نوین و علوم انسانی به بیان دیدگاه‌ها، مسائل و پیشنهاد‌های خود پرداختند.

برچسب ها: محمد مخبر ، ایران ، نخبگان
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