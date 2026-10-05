منابع یمنی فیلم مربوط به حملات هوایی عربستان به منطقه «سعوان» در صنعا که به شهادت یک دانش‌آموز و زخمی شدن دو نفر دیگر منجر شده است، منتشر کردند.

جوان آنلاین: به نقل از وبسایت التعبئه، منابع خبری یمن تجاوز امروز سعودی‌ها به منطقه «بیت اللهیده» در منطقه سعوان شهرستان بنی حشیش در صنعا را که منجر به شهادت یک دانش‌آموز دختر و زخمی شدن دو نفر دیگر شده است، منتشر کرد.

به گزارش ایرنا، بر اساس گزارش‌های اولیه منتشرشده از سوی منابع یمنی، در پی حمله عربستان به منطقه بیت‌اللهیده در منطقه سعوان، واقع در بخش بنی‌حشیش استان صنعا، یک دانش‌آموز جان خود را از دست داد و دو نفر دیگر زخمی شدند.

اطلاعات اولیه درباره شمار قربانیان این حمله منتشر شده و جزئیات بیشتری درباره میزان خسارت‌های انسانی و مادی احتمالی این حمله در دست بررسی است.

دیروز (یکشنبه) همزمان با پیشروی نیرو‌های مسلح یمن در استان تعز و اطراف تنگه باب المندب، «رشاد العلیمی» رئیس شورای ریاستی یمن، از آغاز عملیات نظامی گسترده علیه یمن خبر داد؛ عملیاتی که عربستان نقش اصلی را بر عهده خواهد داشت.