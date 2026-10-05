جوان آنلاین: به نقل از راشا تودی، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا امروز دوشنبه در سخنانی در واکنش به حادثه فرفورد با طرح ادعایی به منظور انحراف افکار عمومی از عقب نشینی‌های کشورش در تمامی عرصه‌ها ادعا کرد: واشنگتن همچنان به امنیت تمامی پایگاه‌های خود اطمینان دارد.

به گزارش مهر، مارکو روبیو، درباره تصمیم آمریکا برای خارج کردن بمب افکن‌های «بی-۱» (B-۱) از پایگاهی در انگلیس نیز نتوانست ترجیح کشورش برای فرار را به گونه‌ای توجیه کند و لذا دعی شد: وزارت دفاع بر اساس نیاز، به‌طور مداوم منابع را بازتوزیع می‌کند! هیچ ارتباط مستقیمی میان حادثه هفته گذشته (در فرفورد) و این اقدام (خارج کردن بمب افکن‌های «بی-۱») وجود ندارد و مقامات لندن در این زمینه همکاری‌های بسیار خوبی داشته‌اند!

وی سپس ادعا کرد: آمریکا یک توافق امنیتی الزام‌آور با عربستان سعودی دارد و ما قصد داریم به آن پایبند باشیم. عربستان و نیرو‌های یمنی (مزدوران وابسته به ریاض) نمی‌خواهند که حوثی‌ها (ارتش و مبارزان یمنی) کنترل منطقه نزدیک به تنگه باب‌المندب را حفظ کنند. آنچه اکنون در یمن در جریان است، یک عملیات متقابل برای بازپس‌گیری مناطقی است که به تصرف حوثی‌ها درآمده بود؛ ما این وضعیت را پیش‌بینی کرده بودیم.

وی سپس با تحریف واقعیت‌های میدانی و تغییر جایگاه ریاض و صنعا، مدعی شد: عربستان سعودی هدف حملات حوثی‌ها قرار گرفته، تهدید ناشی از آن‌ها را به رسمیت می‌شناسد و حق دفاع از خود را دارد!

این مقام آمریکایی در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه «آیا می‌توانید آخرین وضعیت مورد مشکوک به طاعون در روسیه را به ما بگویید؟»، ادعا کرد: ما به‌دقت وضعیت را زیر نظر داریم. فکر نمی‌کنم این مسئله جای نگرانی داشته باشد، اما نیازمند توجه و تمرکز است و ما نیز همین کار را انجام می‌دهیم.