ادعای پیشروی مزدوران در ساحل غربی و باب المندب «توهم» است

جوان آنلاین: محمد البخیتی، عضو ارشد جنبش انصارالله یمن، امروز دوشنبه در اظهاراتی با اشاره به ادامه دروغ‌پراکنی مزدوران عربستان سعودی تصریح کرد: «هیچ پیشروی برای مزدوران در تعز، ساحل غربی یا باب المندب وجود ندارد و اخبار منتشرشده صرفاً "توهمات" ناشی از "سندروم ریاض" است که پیوند این نیرو‌ها با واقعیت را قطع کرده است».

به گزارش تسنیم، وی با تأکید بر پایان یافتن نبرد تعز افزود: «نبرد تعز تقریباً پایان‌یافته است؛ همان‌طور که مزدوران در نبرد الحدیده نیز مدعی پیشروی بودند، اما در نهایت کل ساحل غربی و تنگه راهبردی باب‌المندب را از دست دادند».

در همین راستا، حزام الاسد، عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن، نیز با اشاره به ادامه دروغ‌پراکنی مزدوران عربستان سعودی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «پیروزی‌های» ادعایی آنها فراتر از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی نیست.

حزام الاسد با بیان اینکه مزدوران عربستان سعودی در رسانه‌ها مدعی پیروزی هستند، تأکید کرد: در میدان واقعی، مزدوران عربستان در حال فرار مداوم هستند؛ فرار آنها از «رأس‌العاره» در ساحل خلیج عدن گرفته تا منطقه «المواسط» و محل استقرار خائن العلیمی در «تعز» است.