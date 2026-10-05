شرکت هواپیمایی عراق اعلام کرد پرواز‌های مستقیم این شرکت به ایران از روز پنجشنبه هفته جاری از سر گرفته خواهد شد؛ پرواز‌هایی که به طور روزانه از فرودگاه نجف اشرف به مقصد تهران، مشهد و اصفهان انجام می‌شود.

جوان آنلاین: به نقل از آناتولی، وزارت حمل‌ونقل عراق اعلام کرد مدیریت شرکت هواپیمایی عراق تصمیم گرفته است پرواز‌های مستقیم ناوگان ملی این کشور به جمهوری اسلامی ایران را از روز پنجشنبه ۸ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۶ مهر) از سر بگیرد.

بر اساس این تصمیم، برنامه جدید پروازی شامل پرواز‌های روزانه و منظم از فرودگاه بین‌المللی نجف اشرف به فرودگاه‌های تهران، مشهد و اصفهان خواهد بود.

وزارت حمل‌ونقل عراق هدف از اجرای این برنامه را تسهیل جابه‌جایی مسافران و ایجاد گزینه‌های منظم حمل‌ونقل هوایی میان عراق و شهر‌های ایران اعلام کرد.

این وزارتخانه تأکید کرد ازسرگیری پرواز‌های مستقیم به ایران در چارچوب تلاش‌های بغداد برای فعال‌سازی مجدد تردد هوایی و تقویت ارتباطات هوایی عراق با کشور‌های منطقه انجام می‌شود.

اوخرا هفته گذشته، دفتر نخست وزیری عراق اعلام کرد پس از مجموعه‌ای از تماس‌ها و پیگیری‌های نخست وزیر عراق با طرف‌های مربوطه به توافقی منجر شد که بر اساس آن، شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به غیر از شرکت ماهان اجازه خواهند داشت روزانه ۴۰ پرواز از مبدا و به مقصد فرودگاه بین‌المللی نجف اشرف انجام دهند.

در همین چارچوب الزیدی نخست وزیر عراق تاکید کرد که رفت‌وآمد هوایی تنها جابه‌جایی میان دو فرودگاه نیست، بلکه پلی برای ارتباط میان ملت‌هاست، زیرا در میان مسافران، بیمارانی هستند که در انتظار رسیدن به محل درمان خود هستند، زائرانی که قصد زیارت اماکن مقدس را دارند و خانواده‌هایی که منتظر پیوستن به یکدیگر با سهولت و آسانی هستند. همچنین این رفت‌وآمد از نظر گردشگری، اقتصاد و ارتباطات اجتماعی اهمیت دارد.

دفتر نخست وزیری عراق افزود که الزیدی به پیگیری پرونده‌هایی که به طور مستقیم بر زندگی شهروندان و زائران تاثیر می‌گذارد ادامه خواهد داد و برای رفع موانع موجود بر سر راه حمل‌ونقل و پرواز با تمامی طرف‌های مربوطه در راستای خدمت به عراق، حفظ منافع مسافران و تقویت همکاری و ارتباطات انسانی میان ملت‌ها همکاری خواهد کرد.