منابع رسانه‌ای از حملات هوایی عربستان به مناطق مختلف صنعا و صعده خبر دادند.

جوان آنلاین: شبکه المسیره یمن از حمله هوایی عربستان به پایتخت این کشور خبر داد.

بر اساس گزارش این شبکه، دو حمله هوایی به منطقه «بیت‌اللهیده» در «سعوان»، واقع در شهرستان «بنی‌حشیش» در استان صنعا، انجام شد که در پی آن یک دانش‌آموز شهید و دو دانش‌آموز دیگر زخمی شدند.

المسیره همچنین به نقل از خبرنگار خود در استان صعده گزارش داد جنگنده‌های عربستان بار دیگر شهرستان «سحار» را با سه حمله هوایی هدف قرار دادند.

بر اساس این گزارش، شهرستان «الصفراء» نیز هدف دو حمله هوایی قرار گرفت و یک حمله هوایی نیز علیه شهرستان «آل سالم» انجام شد.

جزئیات بیشتری درباره میزان خسارت‌ یا اهداف این حملات ارائه نشده است.

این حملات درحالی انجام شده است که درگیری‌ها میان نیروهای مسلح یمن و نیروهای مورد حمایت عربستان در مناطقی از یمن تشدید شده است.

این درگیری‌ها با پیشروی نیروهای مسلح یمن و عقب نشینی نیروهای وابسته به عربستان از چند منطقه همراه بوده است.