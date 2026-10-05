انصار الله پیشروی نظامیان مورد حمایت عربستان تا نزدیکی باب المندب را تکذیب کرد

یک منبع نظامی جنبش انصار الله، هرگونه پیشروی شبه نظامیان یمنی مورد حمایت عربستان به سمت ساحل غربی در نزدیکی باب المندب را تکذیب کرد.

جوان آنلاین: خبرگزاری «سبأ» وابسته به جنبش انصارالله به نقل از یک منبع نظامی، هرگونه پیشروی نیروهای شبه نظامی یمنی مورد حمایت عربستان به سمت منطقه «ذوباب» در ساحل غربی یمن، در نزدیکی تنگه باب‌المندب را تکذیب کرد.

این در حالی است که بنابر اعلام شبکه الجزیره، «رشاد العلیمی» رئیس شورای رهبری ریاست‌جمهوری یمن که دست نشانده عربستان است، مدعی آغاز عملیات موسوم به «فجر یمن» با هدف بازپس‌گیری نهادهای دولتی شد.

الجزیره اعلام کرد که نیروهای دولتی یمن (شبه نظامیان مورد حمایت عربستان) مدعی بازپس‌گیری منطقه «ذوباب» و کنترل مواضع راهبردی در نزدیکی تنگه باب المندب در غرب تعز شدند.

در پی این اخبار، خبرگزاری «سبأ» به نقل از یک منبع نظامی، هرگونه پیشروی شبه نظامیان یمنی مورد حمایت عربستان به سمت منطقه ذوباب را تکذیب کرد.

همچنین نیروهای انصارالله در ادامه پیشروی‌های خود در استان «تعز»، پیش از ظهر امروز وارد منطقه «الاعلوم» در «المواسط» در استان تعز شدند. طبق اعلام منابع یمنی این نیروها کنترل منزل العلیمی در این منطقه را به دست گرفتند.