حدود ۵۰۰ دیپلمات و مقام ارشد پیشین اروپا با انتشار نامه‌ای سرگشاده، از اتحادیه اروپا خواستند برای جلوگیری از اجرای طرح شهرک‌سازی «ای‌۱» در کرانه باختری و اعمال تحریم علیه نهادهای دخیل در این طرح اقدام کند.

جوان آنلاین: حدود ۵۰۰ دیپلمات سابق، وزیر پیشین و مقام ارشد اروپایی با انتشار نامه‌ای سرگشاده از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن خواستند در برابر طرح گسترده رژیم اسرائیل برای شهرک‌سازی در کرانه باختری اقدام کنند.

این نامه امروز منتشر شد و از جمله امضاکنندگان آن می‌توان به ایو لترم نخست‌وزیر پیشین بلژیک و ویلی کلاس وزیر پیشین این کشور اشاره کرد.

این دیپلمات‌ها در نامه خود نوشته‌اند که رژیم اسرائیل به‌زودی قراردادهای مربوط به اجرای مرحله نخست طرح شهرک‌سازی غیرقانونی در منطقه «ای‌۱» را واگذار خواهد کرد.

بلگا نوشت: بر اساس این طرح، بیش از هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی در نزدیکی بیت‌المقدس ساخته خواهد شد که در صورت اجرا، کرانه باختری را به ۲ بخش تقسیم می‌کند.

امضاکنندگان نامه معتقدند اجرای این طرح راه را برای تحقق راه‌حل دوکشوری مسدود خواهد کرد که به گفته آنان «تنها نتیجه ممکن برای حل مناقشه اسرائیل و فلسطین» است.

آنها در این نامه تاکید کرده‌اند: با وجود پیامدهای گسترده الحاق اراضی جدید، اتحادیه اروپا هیچ اقدامی برای جلوگیری از اجرای طرح ای‌۱ انجام نداده است و این اتحادیه در سطحی کلی‌تر نیز به تعهدات خود برای مقابله با نقض قوانین بین‌المللی عمل نکرده است.

امضاکنندگان نامه در انتقاد از این رویکرد، به مخالفت آلمان و ایتالیا با اعمال تحریم‌ها به‌طور ویژه اشاره کرده‌اند.

آن‌ها از کمیسیون اروپا خواسته‌اند، از جمله، «فورا پیشنهادهای قانونی لازم را ارائه کند» تا «تمام موسسات مالی و دیگر ارائه‌دهندگان خدماتی را که در اجرای طرح ای‌۱ و سایر شهرک‌سازی‌های غیرقانونی مشارکت دارند، مشمول تحریم کند».

در این نامه همچنین بر ضرورت جلوگیری از «تمام مبادلات تجاری اتحادیه اروپا با شهرک‌های غیرقانونی» تاکید شده است.

این خبرگزاری نوشت: رژیم اسرائیل سال گذشته میلادی این طرح را تصویب کرد. اجرای آن می‌تواند شرق بیت‌المقدس را بیش از پیش از دیگر مناطق کرانه باختری جدا کند.

در پایان ماه گذشته میلادی، دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی دستور داد آغاز روند مناقصه این طرح به مدت یک ماه به تعویق بیفتد تا این موضوع بر انتخابات پارلمانی که قرار است در پایان ماه جاری میلادی برگزار شود، تاثیر نگذارد.