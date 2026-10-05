کد خبر: 1382864
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تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۲۸
بين‌الملل » اخبار كلی

رئیس ستاد ارتش اسرائیل: در تأمین امنیت اسرائیلی‌ها شکست خوردیم

اسرائیل رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی هم‌زمان با فرارسیدن سومین سالگرد عملیات طوفان الاقصی، در اعترافی صریح اذعان کرد که ارتش این رژیم در مهم‌ترین مأموریت خود یعنی تأمین امنیت اسرائیلی‌ها شکست خورده است.

جوان آنلاین: «ایال زمیر» رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی در سخنرانی به مناسبت فرارسیدن سومین سالگرد هفت اکتبر (عملیات طوفان الاقصی)، با اذعان به شکست امنیتی این رژیم گفت: ارتش در مهم‌ترین مأموریت خود یعنی تأمین امنیت اسرائیلی‌ها شکست خورد.

زمیر روز یکشنبه نیز در نشست فرماندهان ارشد ارتش در پایگاه نظامی «گلیوت»، اعلام کرد ارتش در حال بررسی شکست‌ امینتی هفت اکتبر و درس‌های حاصل از آن است و سال ۲۰۲۷ را به بررسی جامع روند جنگ و استخراج درس‌های آن اختصاص خواهد داد.

زمیر گسترش «عمق راهبردی» و آمادگی برای مواجهه با حملات غافلگیرکننده در چند جبهه را از جمله درس‌های حاصل از این شکست عنوان کرد و گفت ارتش باید خود را برای همه جبهه‌ها آماده کند.

به گزارش ایرنا، این اعتراف در حالی مطرح می‌شود که ساختارهای نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی پیش از هفت اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) خود را برخوردار از یکی از پیشرفته‌ترین ساختارهای اطلاعاتی و امنیتی منطقه معرفی می‌کردند؛ اما عملیات طوفان الاقصی شکاف‌های عمیق در سامانه‌های اطلاعاتی، فرماندهی و آمادگی این رژیم را آشکار کرد.

زمیر در حالی از ضرورت درس گرفتن از هفت اکتبر سخن گفته است که رژیم صهیونیستی همچنان با پیامدهای سیاسی، امنیتی و اجتماعی این عملیات مواجه بوده و موضوع مسئولیت مقام‌های سیاسی و امنیتی در جلوگیری از این عملیات در داخل سرزمین‌های اشغالی، بحث برانگیز شده است.

تحلیلگران صهیونیستی نیز بارها اذعان کرده‌اند که عملیات طوفان الاقصی یکی از سنگین‌ترین ضربه‌های امنیتی به رژیم صهیونیستی در تاریخ این رژیم بود.

جنبش مقاومت اسلامی «حماس» در آن زمان اعلام کرد که این حمله «برای پایان دادن به محاصره ناعادلانه و ظالمانه غزه (از سال ۲۰۰۷) و خنثی کردن نقشه‌های اسرائیل برای نابودی آرمان فلسطین و تحمیل حاکمیت خود بر مسجدالاقصی» انجام شد.

برچسب ها: اسرائیل ، ۷ اکتبر ، رژیم صیهوینستی
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