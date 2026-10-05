کد خبر: 1382863
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تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۲۸
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لاوروف: استقرار زیرساخت‌های نظامی ناتو در افغانستان غیرقابل‌قبول است

لاوروف وزیر امور خارجه روسیه تأکید کرد: مسکو استقرار زیرساخت‌های نظامی ناتو در افغانستان و کشورهای همسایه آن در قالب هر بهانه‌ای، به‌طور مطلق غیرقابل‌قبول می‌داند.

جوان آنلاین: سرگئی لاوروف روز دوشنبه در سخنانی در آغاز هشتمین نشست مشورتی مسکو درباره افغانستان افزود: تجربه تاریخی نشان می‌دهد، حضور ناتو خطر بی‌ثباتی و تشدید درگیری‌ها را به همراه دارد، همچنانکه ما در دهه‌های اخیر شاهد هیچ نتیجه دیگری از حضور پیمان آتلانتیک شمالی نبوده‌ایم.

وزیر امور خارجه روسیه که به عنوان نخستین کشور، حکومت طالبان بر افغانستان را با عنوان «امارت اسلامی» به رسمیت شناخته است، گفت: هم‌اینک نیروهای امنیتی افغانستان مبارزه‌ای بی‌امان را علیه گروه تروریستی داعش و سایر گروه‌های تروریستی پیش می‌برند.

وی افزود: در این عملیات‌ها، صدها تروریست از پای درآمده و شماری از حملات تروریستی بزرگ - از جمله حملاتی که اتباع خارجی و هیئت‌های دیپلماتیک را هدف قرار می‌دادند - خنثی شده‌اند.

لاوروف خاطرنشان کرد: کمک به تقویت توانمندی‌های ضدتروریستی کابل از طریق ارائه کمک‌های لجستیکی و کارشناسی و حفظ ارتباطات میان سرویس‌های ویژه و نهادهای امنیتی، در راستای منافع مشترک روسیه و افغانستان است.

به گزارش ایرنا، هشتمین نشست مشورتی «فرمت (قالب) مسکو» درباره افغانستان روز دوشنبه با حضور هیات‌های ۱۲ کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران در پایتخت روسیه گشایش یافت.

عکس یادگاری فرستادگان ویژه جمهوری اسلامی ایران، روسیه، افغانستان، هند، ایران، قزاقستان، چین، قرقیزستان، پاکستان، تاجیکستان و ازبکستان همراه با دو کشور مهمان شامل بلاروس و مصر آغازگر این نشست بود.

لاوروف وزیر امور خارجه روسیه سخنران آغازین این نشست بود، نشستی که با حضور محمدرضا بهرامی دستیار وزیر و مدیرکل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در پشت درهای بسته در حال برگزاری است

 

برچسب ها: لاوروف ، سرگی لاوروف ، روسیه
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