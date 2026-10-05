رسانه‌های عراقی از برگزاری تورنمنت چهارجانبه بصره با حضور ایران، عراق، لبنان و فلسطین خبر داده‌اند اما احتمال دارد الجزایر با توافق نهایی، جایگزین فلسطین شود.

جوان آنلاین: تورنمنت چهار جانبه فوتبال بصره که قرار است در پنجره فیفادی ماه نوامبر برگزار شود، همچنان با احتمال تغییر در ترکیب تیم‌های حاضر روبه‌رو است و در حالی که رسانه‌های عراقی از حضور ایران، عراق، لبنان و فلسطین خبر داده‌اند، احتمال جایگزینی الجزایر به جای فلسطین نیز مطرح شده است.

بر اساس گزارش «شفق نیوز»، تیم ملی عراق از ۹ تا ۱۷ نوامبر (۱۸ تا ۲۶ آبان) در بصره اردو خواهد داشت و در چارچوب یک تورنمنت چهار جانبه برابر دو تیم دیگر قرار می‌گیرد. این رسانه عراقی حضور ایران، لبنان و فلسطین را در کنار عراق اعلام کرده است اما گفته می شود الجزایر نیز کشوری است که احتمالا در صورت کنار رفتن فلسطین راهی این مسابقات خواهد شد.

تورنمنت بصره در انتظار الجزایر؛ احتمال تغییر حریف تیم ملی ایران

همچنین «WinWin» در گزارشی از نهایی شدن ترکیب فعلی مسابقات خبر داد و اعلام کرد عراق با لبنان و ایران نیز با فلسطین رو به‌ رو خواهد شد و برندگان این دو دیدار به فینال می‌رسند. این رسانه تأکید کرده است که چهار تیم با ترکیب اصلی خود در مسابقات حاضر خواهند شد.

با این حال ترکیب مسابقات هنوز از سوی فدراسیون فوتبال عراق به صورت رسمی نهایی نشده و گزینه‌های دیگری نیز برای حضور در این تورنمنت مطرح بوده‌اند. در ماه‌های گذشته نام تیم‌هایی همچون ازبکستان، اردن و روسیه برای حضور در مسابقات بصره مطرح شده بود و پس از تغییرات متعدد، فدراسیون عراق به دنبال تکمیل ترکیب مسابقات است.

اکنون در کنار توافق با لبنان و حضور ایران، موضوع حضور الجزایر نیز در مذاکرات مطرح شده و در صورت نهایی شدن توافق میان دو فدراسیون، این تیم می‌تواند جایگزین فلسطین شود. بنابراین در شرایط فعلی، حضور الجزایر هنوز قطعی نیست و فلسطین گزینه اعلام‌شده برای تکمیل چهار تیم مسابقات محسوب می‌شود.

تورنمنت بصره قرار است در فاصله ۹ تا ۱۷ نوامبر(۱۸ تا ۲۶ آبان) برگزار شود و تیم ملی عراق از این مسابقات به عنوان بخشی از برنامه آماده‌سازی خود برای جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ استفاده خواهد کرد.