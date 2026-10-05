کد خبر: 1382851
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تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۱۳
بين‌الملل » اخبار كلی

نماینده عراقی: مداخلات آمریکا در امور داخلی عراق متوقف شود

عراق نماینده پارلمان عراق از مداخلات آمریکا در روند انتخاب نامزدهای کابینه دولت این کشور انتقاد کرد.

جوان آنلاین: جاسم عطوان نماینده پارلمان عراق تاکید کرد که دولت آمریکا فشارهای سیاسی زیادی برای تأثیر گذاری بر روند انتخاب نامزدهای کابینه دولت و تحمیل کسانی که هیچ عرق ملی ندارند اعمال می کند.

وی اضافه کرد: این تحرکات نشان می دهد آمریکا همچنان به نقشه های خود برای سلطه جویی بر تصمیم گیری های داخلی عراق ادامه می دهد.

عطوان تصریح کرد: به همین دلیل در مرحله کنونی اتخاذ یک موضع یکپارچه و قاطع در برابر مداخلات آشکار آمریکا ضروری است. عراق به آزادسازی کامل و نهایی از سلطه آمریکا در عرصه های سیاسی و اقتصادی نیاز دارد.

برچسب ها: عراق ، خاک عراق ، امریکا
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