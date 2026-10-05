رئیس قوه قضاییه گفت: در دوره تحول و تعالی، توسعه خدمات‌دهی قضایی و حقوقی در بستر الکترونیک و فناورانه به مردم شدت و شتاب گرفته است؛ همچنین در بحث بسط بهره‌گیری از هوش مصنوعی با رعایت الزامات امنیتی و حفاظتی نیز، قدم‌های مطلوبی برداشته شده است.

جوان آنلاین: حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، امروز دوشنبه (۱۳ مهر) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، با تاکید بر حرکت دستگاه قضا در صراط مستقیم عدالت‌ورزی و قانون‌مداری اظهار کرد: قوه قضاییه با عِرض و جان و مال مردم سروکار دارد. ما در پیشبرد امورات و صدور احکام، فقط خدا و حق و عدل و انصاف را در نظر می‌گیریم. نه افراط می‌کنیم و نه تفریط. اگر موضوعی را حق تشخیص دهیم، مبتنی بر مرّ قانون، حکم صادر می‌کنیم؛ در این مسیر از فضاسازی‌ها و هیاهوها، نمی‌هراسیم. این هیاهوها و فضاسازی‌ها، بعضاً ناشی از تمایلات و تعلقات سیاسی و جناحی است. در این راستا، فی‌الحال، بیش از ۱۰ مصداق در ذهن من است که می‌توانم اکنون آنها را فهرست کنم.

به گزارش ایسنا، رئیس دستگاه قضا با اشاره به مصادیقی از عناصر دانه‌درشت که حکم محکومیت دریافت کردند و در قبال این احکام قانونی، عده‌ای غوغاسالاری پیشه کردند، افزود: در گذشته نیز شاهد بودیم که وقتی فلان کس، احضار می‌شد یا محکوم می‌شد یا حکمش اجرا می‌شد، چه سر و صداهایی که به پا نمی‌کردند. قضات و مقامات قضایی نیز در نهایت اتقان و قانون، حکم صادر کنند و اگر بد و بیراهی بود، من به جان می‌خرم.

رئیس عدلیه با تاکید بر نقدپذیری دستگاه تحت امر خود، عنوان کرد: ما با آغوش باز و گوش شنوا، نقد منصفانه و دلسوزانه و توأم با راهکار را پذیرا هستیم و از چنین ناقدی، نهایت تشکر و سپاس را داریم.

محسنی‌اژه‌ای، در ادامه به موضوعِ بسیار خطیرِ توسعه‌ی ابزارها و روش‌های فناورانه در دستگاه قضا پرداخت و اظهار کرد: در دوره تحول و تعالی، توسعه خدمات‌دهی قضایی و حقوقی در بستر الکترونیک و فناورانه به مردم شدت و شتاب گرفته است؛ همچنین در بحث بسط بهره‌گیری از هوش مصنوعی با رعایت الزامات امنیتی و حفاظتی نیز، قدم‌های مطلوبی برداشته شده است؛ لکن نباید به این میزان اکتفا کرد و کلیه‌ی بخش‌های ذیربط در قوه قضاییه از مرکز آمار و فناوری اطلاعات تا معاونت‌های راهبردی، مالی، حقوقی و منابع انسانی، باید مجاهدت بیشتر در این عرصه به خرج دهند و در مسیر آموزش نیروها، تأمین و تجهیز امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و تخصیص بودجه‌های متناسب، فعال‌تر شوند.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش در نشست امروز با تاکید بر ضرورت پرهیز از هر آنچه سبب تشتت و دوقطبی در جامعه می‌شود، بیان داشت: دشمنان جنایتکار ما یعنی آمریکا و رژیم صهیونیستی با همه ادوات و سازو برگ‌های نظامی و غیرنظامی خود، طعم شکست را از ملت ایران چشیدند. لکن آنان اکنون زخم خورده هستند و در نهایت کینه و بغض نسبت به ایران و ایرانی به سر می‌برند؛ آنها می‌خواهند به زعم باطل خود با افزودن بر تحریم‌ها، صبر و پایداری ملت ایران را متزلزل سازند. همگان باید بسیار مراقبت کنیم و با اطاعت‌پذیری محض از اوامر ولیّ‌امر و حفظ انسجام و اتحاد، بر توطئه‌ها و مکاید دشمن چیره شویم. قطعاً اراده ملت ایران بر دشمن فائق می‌آید و ملت ایران تسلیم‌ناپذیر است، لکن دشمن زخم خورده نیز بیکار نمی‌نشیند و مترصد ضربه زدن می‌ماند؛ برای مقابله با این دشمنِ کمین کرده، باید بسیار مراقب داخل باشیم و از ایجاد دوقطبی‌ها و هر آنچه مردم را مکدر و عصبانی می‌کند، پرهیز و احتراز کنیم.

رئیس دستگاه قضا به موضوع مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی نیز گریزی زد و تصریح کرد: دادستان کل کشور و سایر بخش‌های ذیربط در قوه قضاییه، موضوع مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی را با قدرت و قاطعیت و لحاظ مرّ قانون و البته همانطور که بارها تاکید کرده‌ایم، در قالب تدابیر عالمانه و خردمندانه، پیش ببرند و در این مسیر با سایر نهادها و بخش‌های ذیصلاح در هماهنگی کامل باشند.

شایان ذکر است، رئیس عدلیه در مطلع سخنانش در نشست امروز با تبریک هفته فراجا عنوان کرد: هفته فراجا را به کلیه‌ی فرماندهان و کارکنان فراجا و ایضاً خانواده‌های محترم آنان تبریک می‌گویم؛ فراجا حقیقتاً طی بیش از یک سال اخیر یعنی در دو جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و ۴۰ روزه و همینطور در کودتای دی‌ماه ۱۴۰۴، مجاهدت چشمگیر به خرج داد و در مسیر صیانت از نظام و امنیت مردم، هم شهید و جانباز تقدیم کرد و هم بسیاری از اماکن و پایگاه‌هایش را از دست داد؛ با تمام این تفاسیر، حتی یک روز هم مأموریت‌های فراجا بر روی زمین نماند و فرماندهان و کارکنان خدوم این نهاد مقدس، با قدرت و صلابت، پای کار نظام و مردم ماندند و خواهند ماند. ما در قوه قضاییه، در چارچوب قانون، از هیچ حمایتی در قبال فراجا دریغ نخواهیم ورزید.